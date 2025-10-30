Economía de Campeche, de mal en peor; 5 trimestres en caída

La economía de Campeche va al garete, en una espiral descendente mostrada desde principios del 2024 y que se ha profundizado este año.

Durante el segundo trimestre del 2025, y con cifras ajustadas por estacionalidad, la actividad económica del estado gobernado por Layda Sansores tuvo el desempeño económico más bajo del país, con un declive de 13.4 puntos porcentuales a tasa anual, con respecto al segundo trimestre del 2024.

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), difundido ayer por el Inegi, estableció que, a tasa trimestral, es decir con respecto al primer trimestre de este año, el descenso es de 1.1 por ciento.

El Dato: Layda Sansores gobierna Campeche desde hace 4 años. A partir de entonces, otros indicadores también han ido empeorando, como los relacionados con seguridad.

En la variación anual, Campeche pasó de tener un índice de 90.2 en el primer trimestre del año anterior, que ha ido consistentemente a la baja, trimestre a trimestre, hasta llegar a 74.2 en el periodo abril-junio más reciente.

Este indicador, que refleja el crecimiento de la economía, fue de 85.6 para la entidad en el segundo trimestre del año pasado; en el siguiente periodo trimestral, de julio a septiembre del 2024, bajó a 79.7, mientras que el último trimestre cerró en 80.2 unidades. En el primer trimestre de este año, de enero a marzo pasados, volvió a descender a 75.0 este índice.

En términos porcentuales, pasó de un crecimiento de 6.1 puntos en el primer trimestre del 2024, con respecto a un año antes, y fue el último periodo trimestral con crecimiento. A partir de ahí, los siguientes cinco trimestres han ido a pique, con -8.3 por ciento de descenso anual en el segundo trimestre del año pasado, -11.8 en el tercer trimestre, y -15.4 en el cuarto trimestre.

El primer trimestre del 2025 lo cerró con pérdida de 16.9 por ciento, en tanto que en el segundo trimestre descendió 13.4 unidades porcentuales, todas con respecto al mismo periodo trimestral de un año antes.

En la variación trimestral, Campeche pasó de -4.8 por ciento en el primer trimestre del 2024 a -5.2 en el segundo trimestre. Para el tercer trimestre de ese año reportó -6.9 por ciento y para el cuarto trimestre registró 0.7 unidades, mientras que en el primer trimestre del 2025 reportó -6.5 puntos porcentuales, y en el segundo, una disminución de -1.1 por ciento.

De igual manera, su impacto en la variación real de la actividad económica del país, que se obtiene al ponderar las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en la actividad económica nacional, es el más alto entre las 32 entidades federativas, con -0.26 unidades en el trimestre.

El descenso más importante en el desarrollo económico del estado de Campeche radica en sus actividades secundarias, aquellas que se refieren a la producción de su industria, con 16.9 por ciento menos en relación con el segundo trimestre del año pasado.

Este último indicador es el segundo peor entre las 32 entidades.

En la variación porcentual anual de actividades primarias, Campeche pasó de -10.0 en el primer trimestre, a -7.6 en el segundo trimestre, y en actividades terciarias fue de 1.0 en el primer trimestre a 0.7 en el segundo trimestre.

Layda Sansores San Román gobierna la entidad desde hace cuatro años, cuando asumió el cargo el 16 de septiembre del 2021.

DESEMPEÑO ECONÓMICO POR CADA ENTIDAD ı Foto: Especial