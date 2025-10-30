Julio Menchaca prepara un censo de hogares e inmuebles con afectaciones en Hidalgo.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, dijo que a tres semanas de la contingencia climatológica que se vivió en la entidad, se tiene un registro de alrededor de 4 mil 200 casas e inmuebles destruidos parcial o totalmente, que serán evaluadas a conciencia para determinar si pueden reconstruirse o habrá que reubicarlos.

Durante una entrevista, el mandatario aseguró que el personal en territorio es quien se ha encontrado con la magnitud del desastre ya que son ellos los que desempeñan las tareas de limpieza y recuperación, además de la distribución de víveres.

El mandatario dijo que serán dependencias como el Servicio Geológico Mexicano (SGM), la subsecretaría de Protección Civil del estado en coordinación con los municipios, quienes determinen cuáles son los inmuebles, que no vayan a correr riesgos.

Mencionó que ése es el caso en el municipio de Tenango, dónde una clínica tiene un riesgo inminente, pues, aunque la infraestructura no sufrió daños, el lugar presenta un riesgo por un posible deslave y habrá que definir si es seguro volver a ocuparlo o no.

