Atendemos la emergencia y pasamos a la reconstrucción: Julio Menchaca.

Para continuar con la ruta de atención a los municipios afectados por las lluvias torrenciales, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, recorrió Chapulhuacán y La Misión, donde supervisó la atención integral que se brinda a las familias damnificadas.

“Todo el apoyo y sin omitir a nadie: ese es el compromiso que hacemos, y aquí van a tener una presencia permanente del gobierno del estado, a través de los funcionarios”, puntualizó al reconocer el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha dispuesto de los recursos necesarios para volver a la normalidad.

En ese sentido, Menchaca Salazar indicó que, en este momento, miles de servidoras y servidores públicos enfocan sus esfuerzos en diversas acciones en las zonas afectadas; “atendemos la emergencia ahorita y pasamos a la reconstrucción, ese es el segundo paso”, precisó.

TE RECOMENDAMOS: Con más de 50 contingentes Calles de Oaxaca se llenan de vida con la Gran Comparsa del Día de Muertos

Por su parte, Óscar Javier González, secretario del Trabajo y Previsión Social, dio a conocer que, en coordinación con la federación, se pondrá en marcha un programa de empleo temporal para que las personas puedan trabajar en acciones de limpieza y mantenimiento de caminos e infraestructura de su propia comunidad.

En la comunidad de Las Cañitas, en La Misión, convivimos con las familias y entregamos víveres como parte del apoyo para su recuperación.



Escucharlos de cerca nos permite avanzar con acciones que respondan a las necesidades de cada zona afectada.#HidalgoUnido#PrimeroElPueblo pic.twitter.com/pmpzhgRKeD — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) November 1, 2025

Alejandro Sánchez García, secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, refirió que la administración estatal ha desplegado 281 máquinas para la apertura de caminos, de las cuales 13 se encuentran en el municipio de Chapulhuacán y ocho más en La Misión.

Finalmente, Nhur Amira Núñez, presidenta municipal de Chapulhuacán, e Ibsan Israel Villeda Villeda, alcalde de La Misión, agradecieron la ayuda que los gobiernos de México e Hidalgo han brindado a quienes perdieron todo; además, reconocieron el respaldo de Julio Menchaca, quien está en territorio, supervisando y escuchando a la población afectada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR