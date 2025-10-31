Designa gobernadora Margarita González Saravia a Edgar Maldonado Ceballos como Secretario de Gobierno

El Gobierno del Estado de Morelos informó que la gobernadora Margarita González Saravia designó a Edgar Maldonado Ceballos como secretario de Gobierno, con el objetivo de fortalecer la conducción política de la entidad, asegurar estabilidad institucional y consolidar un gobierno cercano, firme y con resultados.

En su trayectoria, Maldonado Ceballos en los últimos años, ha desempeñado responsabilidades clave para la toma de decisiones públicas, fue Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, cargo en el que impulsó acciones determinantes para la certeza jurídica en Morelos; ademas, el 06 de febrero del presente año, el Congreso del Estado lo designó por unanimidad como Fiscal General del Estado de Morelos, función que desempeñó con firmeza y profesionalismo en favor de las víctimas y la procuración de justicia.

Su paso por estas instituciones le ha permitido conocer la realidad del estado, generar relación directa con líderes sociales, actores políticos y adquirir la capacidad para ahora encabezar las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, función esencial para garantizar seguridad y orden público.

En este sentido, la titular del Poder Ejecutivo, Margarita González Saravia, afirmó que este nombramiento fortalece la ruta de transformación que su administración impulsa con visión de largo plazo, con un liderazgo que apuesta por la paz, la gobernabilidad democrática y la defensa de los derechos de la ciudadanía.

Además, destacó que con la incorporación de Edgar Maldonado Ceballos se consolida un equipo preparado para conducir la transformación de Morelos rumbo al 2030, debido a que su experiencia en la Consejería Jurídica y la Fiscalía General del Estado representa garantía de estabilidad, legalidad y gobernabilidad.

Por su parte, Edgar Maldonado Ceballos aseguró que asume esta responsabilidad con absoluta lealtad al pueblo de Morelos y al Gobierno de Margarita González Saravia, claro del mandato social que exige firmeza, diálogo, resultados y cercanía con la gente.

