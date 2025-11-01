Accidente aéreo

Avioneta se desploma en Santa Isabel, Chihuahua; reportan dos fallecidos

La aeronave habría impactado cables de alta tensión antes de caer e incendiarse. Autoridades federales y estatales investigan las causas del siniestro

Avioneta cae y se incendia en Santa Isabel, Chihuahua; mueren dos tripulantes
Foto: Redes sociales
Por:
Mariana Salazar Lozada

Una avioneta se desplomó este sábado en el municipio de Santa Isabel, Chihuahua, dejando un saldo de dos personas fallecidas, reportaron autoridades estatales.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:44 horas en el tramo de la carreteras libre Anáhuac–Santa Isabel, a la altura del poblado conocido como El Terrero, una zona rural del centro del estado.

De acuerdo con información preliminar, la aeronave —presuntamente con matrícula XB-HPJ y de uso privado— habría impactado cables de alta tensión, lo que provocó su desplome e incendió parte de la estructura. Vecinos reportaron una fuerte explosión y una columna de humo visible desde varios kilómetros.

Al sitio acudieron bomberos, Protección Civil, paramédicos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes reportaron el fallecimiento de los dos tripulantes.

Aunque las autoridades no han identificado oficialmente a las víctimas, medios locales señalaron que se trataría del piloto Armando Schmitt y su copiloto Jesús Andrés Leyva, quienes habrían despegado minutos antes desde un aeródromo cercano.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) inició una investigación para determinar las causas del accidente y verificar si la aeronave contaba con permisos de vuelo vigentes.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el desplome fue consecuencia de una falla mecánica, un error humano o las condiciones meteorológicas.

Elementos de seguridad mantienen acordonada la zona mientras se llevan a cabo los peritajes técnicos y el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su identificación formal.

El percance provocó también un apagón temporal en comunidades cercanas por el daño a líneas eléctricas. Las autoridades locales exhortaron a la población a mantenerse alejada del área mientras concluyen las labores de rescate y limpieza.

La Fiscalía de Chihuahua informó que en las próximas horas dará a conocer más detalles sobre las investigaciones del caso.

