En junio, Carlos Manzo agradeció a Sheinbaum por reforzar seguridad en Uruapan

Cuatro meses antes de su asesinato, Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, informó que al municipio arribaron elementos élite de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), como parte de la coordinación con el Gobierno Federal para “recuperar la paz social” en el territorio michoacano.

El pasado 23 de junio, en su conferencia “Las nochecitas del sombrero”, el edil agradeció a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, por el envió de personal militar a Uruapan.

“Decirles que se ha acercado la Secretaría de la Defensa Nacional, ya tenemos coordinación con grupos élite, que han venido desde la Ciudad de México. (...) Agradecemos al General Trevilla el apoyo que le está brindando a Uruapan, desde luego a la Presidenta de México , que estamos viendo la primeras señales de que se va a venir a apoyar a Uruapan. Esperemos que, efectivamente, toda la gente que arribe realmente venga a entregar resultados lo más pronto posible para recuperar la paz social en nuestro municipio”, comentó en ese entonces.

El pasado 26 de septiembre, tras una reunión con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, Carlos Manzo informó que en Uruapan se mantenían activos 200 elementos de la Guardia Nacional.

En ese entonces, también indicó elementos del Ejército realizan patrullajes en zonas montañosas, donde, dijo, se han detectado grupos delictivos.

Sin embargo, el 8 de octubre informó que los elementos de la Guardia Nacional fueron retirados del municipio, pese a que, dijo, “estuvieron trabajando muy bien en coordinación con otras fuerzas de seguridad de los tres órdenes de Gobierno y logrando resultados”.

En su cuenta de Facebook, denunció, que el retiro de las fuerzas federales dejaba a Uruapan “en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado”, por lo que, nuevamente, solicitó a la Federación atender el asunto.

El 23 de Septiembre , tras un ataque armado en un filtro de la Policía Municipal en Zumpimito, Manzo aseguró que, pese a haber alzado la voz contra la delincuencia, no tenía diferencias con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ni con la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quienes reiteró su agradecimiento.

“ No tenemos nada en contra del gobernador ni de la Presidenta de México , solamente estamos defendiendo los intereses del pueblo de Uruapan. Agradezco el apoyo que en su momento ha brindado el gobernador. Agradezco, desde luego, a la Presidenta de la República que esté mandando al Ejército, a la Guardia Nacional y que ojalá esto se decida en muy poco tiempo para tener mejores resultados. Se decida una mayor determinación en el combate de estos delitos, pero cuando sea necesario y cuando estemos en riesgo nuestras vidas, la vida de la ciudadanía, la vida de nuestra corporación, vamos a alzar la voz”, declaró en un mensaje en video dirigido al pueblo de Uruapan.

Más temprano este domingo 2 de Noviembre, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Manzo contaba con protección federal desde diciembre de 2024, que se reforzó en mayo.

La protección, detalló, incluía 14 efectivos de la Guardia Nacional, encargados de la seguridad perimetral, mientras que la Policía Municipal brindaba seguridad inmediata.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, comentó que instruyó al comandante de la 21 Zona Militar ponerse en contacto directo y permanente con Manzo, lo que derivo en cuatro reuniones.

La primera se dio en mayo; la segunda, en junio; la tercera, en julio y la última se llevó a cabo el pasado 21 de octubre, en la que el edil no pidió mayor seguridad.

“En las dos primeras reuniones sí hubo solicitud de tropas adicionales, a las que ya de por sí estaban destacadas en esa área. En las dos últimas reuniones, incluyendo la del 21 de octubre, cabe mencionar que únicamente se revisaron los avances de la estrategia. El alcalde no le solicitó tropas adicionales en estas dos últimas reuniones, únicamente se dedicaron a revisar la estrategia y verificar los avances y en su caso fortalecer algunos sectores en Uruapan”, dijo.

Trevilla remarcó que siempre hubo coordinación entre los distintos niveles de gobierno, lo que derivó en 46 detenciones en la región Purépecha, a la que Uruapan pertenece, y el aseguramiento de armas, drogas y vehículos.

“Con esto les quiero decir que siempre existió esa esa comunicación y ese ese enlace. Por supuesto, el resultado de todas estas reuniones, de todas estas actividades eran comunicadas en el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República. Producto de esas reuniones, de esa coordinación permanente llevaron a cabo una serie de operaciones”, indicó.

Con información de Yulia Bonilla.

