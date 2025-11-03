Huixquilucan concluye operativo ‘Santos Difuntos 2025’ con saldo blanco.

El Gobierno de Huixquilucan concluyó con saldo blanco el operativo “Santos Difuntos 2025”, luego de que todos los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad y del Sistema Municipal de Emergencias 14/7 se desplegaron en las tres zonas que conforman el territorio, con el propósito de que las familias celebraran el Día de Muertos en un ambiente seguro y tranquilo.

Al respecto, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó la labor que llevaron a cabo los elementos de seguridad y de los cuerpos de emergencias durante este operativo, que se realizó del 31 de octubre al 02 de noviembre, toda vez que estuvieron presentes en las inmediaciones de los panteones, donde se registraron grandes aglomeraciones durante el fin de semana, así como en los recorridos que hicieron las niñas y niños huixquiluquenses sobre calles y avenidas principales para pedir la tradicional “calaverita”.

“Nuestra prioridad es salvaguardar la integridad física y patrimonial de los huixquiluquenses, así como de sus visitantes. Por ello, en este operativo de seguridad, se desplegó todo el estado de fuerza para que vigilaran 24/7 las tres zonas que conforman el territorio y estas celebraciones transcurrieran con tranquilidad. También, reconozco la participación de la ciudadanía por trabajar en conjunto con el gobierno municipal para que esta festividad tan bonita, se llevara a cabo en un clima de paz”, señaló la alcaldesa.

Romina Contreras apuntó que también se tuvo la presencia de elementos de seguridad en puntos con mayor concentración de personas, tales como centros comerciales, zonas bancarias, cajeros automáticos, espacios de recreación, vialidades principales y accesos y salidas del municipio; asimismo, se reforzó el

operativo “Halcón” en zonas habitacionales, a fin de resguardar las viviendas e inhibir el robo a casa habitación.

Al respecto, el director general de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, Luis Antonio Alarcón Martínez, informó que se mantuvieron los operativos que se implementan diariamente, tales como Blindaje, Carrusel, Cuentahabiente Seguro, Escudo, Filtro, Huixquilucan Seguro, Metropolitano, Mochila Segura, Pasajero Seguro, Presencia y Tecolote, entre otros, para resguardar a la población.

Además, desde los dos Centros de Mando de Huixquilucan se realizó un monitoreo 24/7 en todo el territorio y se reforzó la seguridad con el despliegue de las seis torres móviles de videovigilancia en puntos estratégicos, las más de mil cámaras de videovigilancia y los nueve arcos lectores de placas.

JVR