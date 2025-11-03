Tere Jiménez inaugura segunda planta de Continental en Aguascalientes.

Con una inversión alemana de 90 millones de dólares y la generación de 200 nuevos empleos en una primera fase, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró las instalaciones de la empresa ContiTech, que es la segunda planta de Continental en el estado, misma que se dedicará a la producción de mangueras hidráulicas para uso industrial.

“Aguascalientes sigue adelante sin detenerse porque hemos sabido leer el entorno global con inteligencia y hemos actuado con estrategia; mientras en otros lados quizás se pregunten qué hacer, aquí ofrecemos lo que las inversiones necesitan: seguridad, reglas claras, certidumbre, estado de derecho y un gobierno moderno cercano y facilitador. Por eso empresas como ContiTech nos ven como su casa, como su base de operaciones para atender a los principales mercados del mundo; hemos conquistado la confianza internacional con mucho trabajo y compromiso”, aseguró Tere Jiménez.

Agregó que Alemania es actualmente el principal socio comercial europeo de Aguascalientes y uno de los tres países que más invierten en esta entidad, ya que de 1999 al segundo trimestre del 2025, la inversión alemana acumulada en el estado superó los mil 445 millones de dólares y actualmente operan 17 empresas provenientes de ese país.

“Eso significa que en esta tierra encontraron el lugar propicio para crecer, prosperar y desarrollar todo su potencial; la presencia de ContiTech nos llena de energía, de entusiasmo y de optimismo. Seguiremos fortaleciendo, ampliando y diversificando nuestra relación con Alemania”, precisó la gobernadora.

Phillip Nelles, CEO de ContiTech, reconoció el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez para la cristalización de este nuevo proyecto en la entidad. “A nombre de Contitech agradezco el apoyo del Gobierno del Estado, valoramos su alianza y apoyo; esta nueva planta fortalece nuestras operaciones en las Américas y mejora nuestra capacidad para atender a los clientes a lo largo de todo México; esta planta desempeña un papel muy importante en nuestro crecimiento en el futuro”, destacó.

Andreas Gerstenberg, director de Soluciones Industriales de ContiTech, detalló que la nueva planta se ubica en el Parque Industrial VESTA en el sur de la ciudad capital, y se dedica a la fabricación de mangueras hidráulicas hechas a base de caucho y acero para transportar fluidos, con diferentes resistencias a la presión.

Eduardo Barros, director de la Planta ContiTech Aguascalientes, reconoció el talento y preparación de la gente del estado; dijo que las nuevas instalaciones se construyeron en tiempo y forma tan solo en 12 meses. Precisó que la nueva fábrica cuenta con maquinaria de última generación y un laboratorio especializado.

Ryan Gocher, director de Proyecto ContiTech, comentó que la nueva planta de Aguascalientes les permitirá duplicar su producción y atender la demanda del mercado.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, aseguró que el Ayuntamiento capitalino trabaja todos los días para que las empresas establecidas en Aguascalientes cuenten con todos los servicios que requieren y con una ciudad limpia y en orden; además, dijo, se impulsa la mejora regulatoria para que todos los trámites sean más fáciles, expeditos y amigables: “Trabajamos bajo la filosofía de que el mejor gobierno es el que más ayuda”, apuntó.

En el evento también estuvieron presentes Mathias Reinsberg, director financiero global de ContiTech; Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología; y Salvador Alcalá Durán, diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo del H. Congreso del Estado.

