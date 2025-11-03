Tras incendio mortal en Sonora cierran Waldo’s e indagan omisiones

La sucursal de Waldo´s en donde se registró una explosión e incendio con saldo de 23 personas muertas

La tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora, donde el sábado ocurrió un incendio que hasta ahora ha dejado 23 personas fallecidas, operaba desde el 2021 sin un programa interno de Protección Civil que haya sido autorizado por el gobierno, por lo ahora las autoridades investigan a los responsables.

En conferencia Adolfo Salazar, secretario de Gobierno, dijo que a partir del 2021, ya durante el sexenio del morenista Alfonso Durazo, se le negó autorizar el programa interno en esta materia.

El Tip: Indagan si tragedia que dejó 23 muertos pudo ser originada por un transformador dentro de la sucursal de Hermosillo.

“En 2019, la administración anterior (de la priista Claudia Pavlovich) autorizó el programa interno de Protección Civil; en 2020 tenemos registro de la administración anterior también donde se revalidaron los permisos, en la parte que respecta a la validación del programa interno, y en 2021, ya en esta administración, se concluyó en dar un sentido negativo al programa interno de Protección Civil”, señaló el funcionario.

Por ello, aseguró que están bajo investigación los trámites y permisos que permitían que el establecimiento operara.

Adolfo Salazar dio a conocer que las 68 sucursales de Waldo’s que operan en los distintos municipios del estado se encuentran cerradas, para facilitar las investigaciones luego del incendio de la sucursal de Hermosillo.

15 hospitalizados, 10 ya fueron dados de alta

“El día de ayer, en una comunicación que tuvo un servidor con el dueño de la empresa, se le instruyó que cerrarán cada una de las instalaciones, 68 instalaciones hasta donde tenemos conocimiento en el estado de Sonora. Que pudieran cerrar las puertas de todos estos establecimientos para efecto de poder iniciar una revisión profunda.

Las autoridades de Sonora informaron que, tras el incendio, hay 21 víctimas identificadas, a cuyos familiares se les brindó apoyo para llevar a cabo los servicios funerarios.

“A través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas se les brinda atención legal, psicológica; estamos comprometidos a garantizar el derecho a la justicia y ningún afectado estará solo”, señalaron las autoridades.

De acuerdo con el titular de la Fiscalía del estado, Gustavo Salas Chávez, no hay indicios que indiquen que el incendio ocurrido en la tienda del centro de Hermosillo haya sido provocado y se continúa con la hipótesis de que fue un accidente.

“No tenemos ningún indicio que nos haga presumir que el incendio fue de naturaleza intencional. No descartamos ninguna línea de investigación, pero queremos ser enfáticos en que no existe evidencia que apunte en esa dirección”, declaró el fiscal en conferencia de prensa.

La Fiscalía de Sonora informó que la principal línea de investigación apunta a un posible accidente relacionado con un transformador ubicado dentro del establecimiento.