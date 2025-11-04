Por tragedia en Waldo’s indagan a servidores

Autoridades de la Fiscalía de Sonora, ayer en conferencia para dar a conocer los avances de la indagatoria.

LA FISCALÍA General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer que investiga a distintas áreas y a servidores públicos del gobierno de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo para revisar la documentación legal que ampare la constitución y operación del establecimiento Waldo’s en el que murieron 23 personas el sábado pasado tras una explosión y posterior incendio.

En conferencia de prensa, las autoridades de la fiscalía informaron que las investigaciones podrían derivar en responsabilidades de tipo penal, civil y administrativo tanto para particulares como para los servidores públicos.

También se solicitó un informe a las áreas de Protección Civil tanto estatal como municipal, para que aporten a la autoridad ministerial programas, dictámenes, evaluaciones y, en caso de existir, las notificaciones y resultados de las visitas domiciliarias efectuadas para inspección en el comercio.

Además, se han realizado más de 50 entrevistas a testigos y diverso personal de la tienda, y se cuenta con dictámenes periciales del lugar de los hechos.

De igual forma, se requirió información a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las instalaciones eléctricas o dispositivos en la sucursal, así como a la empresa respecto al funcionamiento del área de mantenimiento, organigramas, descripción de puestos y cobertura de seguros.

3 de los 15 internados permanecen hospitalizados

Por su parte, el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, informó que, de las 15 personas hospitalizadas al inicio, sólo tres permanecen internadas. Una mujer de 20 años con lesiones graves está estable y será trasladada a un hospital especializado en quemaduras en Arizona, con autorización familiar y apoyo gubernamental.

Además, una adolescente de 16 años, internada en el IMSS Bienestar, podría recibir el alta en un lapso de 24 a 48 horas, mientras que un hombre de 81 años permanece en estado grave.