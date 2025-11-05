Hallan pertenencias de exalcalde desaparecido

En el hotel donde se hospedaba





La Fiscalía de Michoacán dio a conocer que fueron localizadas las pertenencias y camioneta en el hotel donde se hospedaba, luego de que se reportara la desaparición del exalcalde de Zinapécuaro Alejandro Correa.

A través de un comunicado, indicó que el resultado de las primeras diligencias tras la denuncia por su desaparición fue el hallazgo de su equipaje.

La institución mencionó que su homóloga regional en Zitácuaro, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, trabajan en la indagatoria del caso a través de entrevistas, inspecciones y operativos coordinados de búsqueda en la zona donde se dio el último registro de comunicación del exfuncionario.

72 horas se cumplieron hoy de que no se sabe del exmunícipe

Añadió que mantiene activas todas las líneas de investigación para localizar al expresidente municipal.

El exalcalde Alejandro Correa fue reportado desaparecido la madrugada del domingo pasado.

De acuerdo con sus familiares, fue visto por última vez en la comunidad de Tierras Blancas, en el municipio de Hidalgo. En información compartida por la Fiscalía de Michoacán, se indicó que el morenista había acudido a la Noche de Ánimas en Ciudad Hidalgo en compañía de otra persona.

Horas antes de desaparecer, Correa denunció y condenó en redes sociales la muerte del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. A través de un video, dijo que “están matando a los que alzan la voz” y dijo que, como ejemplo, estaban Bernardo Bravo, líder limonero, y Homero Gómez, protector de la mariposa Monarca.