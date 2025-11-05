Protestan por tercer día en Uruapan y Morelia

Un grupo de estudiantes, durante la manifestación de ayer en las calles de Uruapan, para expresar su rechazo a la violencia.

Ciudadanos de Michoacán, en su mayoría estudiantes, protestaron por tercer día consecutivo en Morelia y Uruapan para pedir justicia por la muerte del presidente municipal Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre.

Un grupo de jóvenes y adultos marcharon con pancartas y sombreros hacia el centro de Uruapan, mientras que en otros puntos de la entidad se registraron tres bloqueos en vías vehiculares medulares en la conexión del estado.

El Dato: Algunas voces mencionan que la expectativa es que el próximo sábado 15 de noviembre las protestas por el asesinato de Carlos Manzo lleguen a Palacio Nacional.

Uno de los bloqueos se reportó en la carretera libre a Apatzingán, mientras que el segundo tuvo lugar en el acceso a la autopista y el tercero fue sobre la carretera Uruapan-Los Reyes, donde el pasado lunes también se manifestaron y bloquearon los ciudadanos.

En Morelia, los grupos marcharon desde la sede de la fiscalía hacia el Centro Histórico, para exigir la liberación de sus compañeros detenidos en las manifestaciones del 2 y 3 de noviembre por parte de elementos de seguridad.

A diferencia de las protestas anteriores, las marchas de ayer no terminaron con disturbios y concurrieron de manera tranquila, luego de que la viuda de Carlos Manzo, Grecia Itzel Quiroz García, hiciera un llamado a la población para manifestarse pacíficamente.

El lunes por la noche, Grecia Quiroz aseguró que la lucha de su esposo siempre fue pacífica y sin violencia, por lo que pidió honrar su memoria evitando actos de vandalismo en las marchas.

“Vamos a honrar su memoria. Ustedes más que nadie saben que su lucha siempre fue pacífica; él siempre estuvo en contra de la violencia; yo sólo les pediría que me ayuden a que esto continúe de manera pacífica”, dijo.

Además, aseguró que habrá muchos grupos “que buscarán aprovecharse de este hecho”, por lo que pidió no caer en el vandalismo y afectar a terceras personas.

“Les pido que no caigamos en afectar a terceros, en afectar a la gente trabajadora, a los ciudadanos que transitan por las calles de Uruapan; por favor, les pido que no se manifiesten de una manera desordenada”, señaló.

El lunes pasado, una marcha organizada por estudiantes en Morelia derivó en un choque entre universitarios y policías que resguardaban el Palacio de Gobierno.

Al llegar a la zona ese día, los estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se encontraron con un cerco de vallas metálicas y de elementos de la Guardia Civil y la policía de Michoacán.

Luego de un forcejeo, a los estudiantes les fue lanzado algún tipo de gas y supuestas balas de goma, de acuerdo con los reportes locales.

En respuesta, los alumnos arrojaron algunos objetos. En medio de la trifulca, al menos una estudiante salió herida y otro fue detenido.

Ayer martes, estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se manifestaron en el anexo del plantel, ubicado en la calle Revillagigedo, para exigir la liberación de sus compañeros detenidos y solicitar mayores medidas de seguridad en las inmediaciones de la escuela y anexos.

“No estamos aquí para cancelar clases. El desarrollo de esta petición es buscar una solución para llevar a cabo la liberación de nuestros compañeros. Pedimos que se unan a la causa o nos asesoren. Pedimos que se busque el bien de los estudiantes”, expresaron.

Y el domingo, un día después del asesinato de Carlos Manzo, cientos de ciudadanos de Michoacán se manifestaron contra las autoridades en una jornada de reclamos que incluyó actos de vandalismo en el Palacio de Gobierno del estado, con destrozos a sus instalaciones, y hasta una agresión al gobernador.

Hallan pertenencias de exalcalde desaparecido

› Por Alan Gallegos

La Fiscalía de Michoacán dio a conocer que fueron localizadas las pertenencias y camioneta en el hotel donde se hospedaba, luego de que se reportara la desaparición del exalcalde de Zinapécuaro Alejandro Correa.

A través de un comunicado, indicó que el resultado de las primeras diligencias tras la denuncia por su desaparición fue el hallazgo de su equipaje.

La institución mencionó que su homóloga regional en Zitácuaro, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, trabajan en la indagatoria del caso a través de entrevistas, inspecciones y operativos coordinados de búsqueda en la zona donde se dio el último registro de comunicación del exfuncionario.

72 horas se cumplieron hoy de que no se sabe del exmunícipe

Añadió que mantiene activas todas las líneas de investigación para localizar al expresidente municipal.

El exalcalde Alejandro Correa fue reportado desaparecido la madrugada del domingo pasado.

De acuerdo con sus familiares, fue visto por última vez en la comunidad de Tierras Blancas, en el municipio de Hidalgo. En información compartida por la Fiscalía de Michoacán, se indicó que el morenista había acudido a la Noche de Ánimas en Ciudad Hidalgo en compañía de otra persona.

Horas antes de desaparecer, Correa denunció y condenó en redes sociales la muerte del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. A través de un video, dijo que “están matando a los que alzan la voz” y dijo que, como ejemplo, estaban Bernardo Bravo, líder limonero, y Homero Gómez, protector de la mariposa Monarca.