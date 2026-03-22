Alejandro Armenta supervisa construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en Santa María Oxtotipan

El gobernador Alejandro Armenta Mier supervisó la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Santa María Oxtotipan, que beneficiará a 32 mil 28 habitantes del municipio de Tepeaca con una inversión de 69.45 millones de pesos.

Acompañado por autoridades municipales y la directora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE), Rebeca Bañuelos Guadarrama, el mandatario estatal destacó que la planta tendrá una capacidad de tratamiento de 60 litros por segundo e incorporará tecnología de biorreactores de última generación para reducir hasta en 70 por ciento el consumo de energía.

Sobre la inversión, el 85 por ciento corresponde al gobierno de Puebla y el 15 por ciento al municipio de Tepeaca, como parte de un modelo de gestión hídrica sustentable que permitirá aprovechar aguas residuales tratadas con nutrientes para su uso en la agricultura.

Al centro, el gobernador Alejandro Armenta. ı Foto: Cortesía

Alejandro Armenta subrayó que esta infraestructura responde a la necesidad de contar con plantas eficientes y de bajo costo operativo , ante el abandono de sistemas anteriores, y reiteró que el gobierno de Puebla trabaja en coordinación con el Gobierno Federal para impulsar programas alineados a una política ambiental con enfoque social y de economía circular.

Por su parte, la titular de CEASPUE explicó que la nueva tecnología permitirá cumplir con la normatividad ambiental vigente mediante procesos de tratamiento avanzados, que optimice recursos y reduzca costos.

En tanto, el ingeniero Francisco Javier Valdés, responsable del desarrollo tecnológico, detalló que el sistema integra reactores anaerobios y aerobios que permiten recuperar agua tratada libre de contaminantes y con nutrientes, apta para riego agrícola, bajo un modelo de economía circular.

A su vez, el presidente municipal de Tepeaca, Alfredo Velázquez Romero, reconoció el respaldo del gobierno de Puebla para reactivar la infraestructura que permaneció en desuso durante años.

Autoridades municipales acompañaron al gobernador Alejandro Armenta en la supervisión de la construcción. ı Foto: Cortesía

Habitantes de la región, como Salvador Salazar Viveros, de Tepeaca; Marco Antonio Rojas Rosas, de la comunidad de Candelaria Purificación, y María de los Ángeles Parra Sánchez coincidieron en que la obra representa un beneficio directo para sus comunidades , al permitir contar con agua tratada para el riego agrícola, mejorar la calidad de los cultivos y prevenir riesgos a la salud, además de contribuir al cuidado del medio ambiente y al desarrollo económico local.

cehr