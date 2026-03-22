Gobernador Américo Villarreal presentará su Cuarto Informe de Gobierno este lunes

El gobernador Américo Villarreal Anaya presentará este lunes 23 de marzo su cuarto Informe de Gobierno, con el que las y los tamaulipecos podrán constatar el trabajo de la administración estatal.

Durante la ceremonia, a partir de las 13:00 horas en el Polyforum de Ciudad Victoria, el mandatario detallará los proyectos estratégicos como la nueva autopista Mante-Ocampo-Tula, el Puerto del Norte, en Matamoros, y la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, entre otros.

Américo Villarreal expondrá las acciones en su cuarto año de gobierno. ı Foto: Cortesía

Luego de que el pasado 13 de marzo entregó al Congreso del Estado el documento del estado que guarda la administración pública, durante el periodo comprendido de marzo de 2025 a febrero de 2026, Américo Villarreal expondrá las acciones de su gobierno.

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Asimismo, destacará el manejo transparente de los recursos públicos , la fiscalización permanente y una economía sana, con mayor solvencia y sólida confianza del sector financiero, han sentado las bases hacia un desarrollo sostenido para el bienestar de las y los tamaulipecos.

El gobernado de Tamaulipas, Américo Villarreal. ı Foto: Cortesía

El recinto que será sede del cuarto Informe está listo para recibir a los ciudadanos que acompañarán al gobernador y, en su interior, ya lucen los pendones y las imágenes que detallan muchos de los logros, acciones y los resultados que, con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo actualmente son una realidad en Tamaulipas.

cehr