Empresa española impulsará a Tepeji como hub tecnológico en el centro del país.

En representación del gobernador Julio Menchaca Salazar, el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, asistió a la inauguración del Laboratorio de Impulso de Alta Tensión de la empresa española Arteche, líder global en soluciones tecnológicas para el sector energético.

Con una inversión de 121 millones de pesos, esta infraestructura permitirá ampliar las capacidades en materia de pruebas de alta tensión y fortalecer directamente la competitividad del sector energético nacional y de Latinoamérica, orgullosamente desde territorio hidalguense.

El nuevo laboratorio generará empleos especializados, fomentará la transferencia tecnológica y abrirá espacios de colaboración con instituciones académicas y centros de investigación, consolidando así el ecosistema científico e industrial de Hidalgo.

Durante su mensaje, Carlos Henkel Escorza expresó su orgullo por la ampliación de Arteche en el estado, señalando que este proyecto formará parte del próximo anuncio de inversiones estratégicas en Hidalgo.

“En esta administración, encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, apostamos por un modelo de crecimiento económico basado en el conocimiento, la innovación y el bienestar de las y los hidalguenses”, afirmó.

El titular de la Sedeco subrayó que la confianza del sector empresarial en Hidalgo se fortalece con proyectos de alto impacto como éste, que demuestran que el trabajo conjunto entre gobierno e iniciativa privada genera resultados concretos.

Los planes de expansión de Arteche en este municipio contemplan una inversión global de 377 millones de pesos, que también será incluida en el anuncio de nuevas inversiones en el estado.

Por su parte, Sebastián Endraos, director general de Arteche Norteamérica, destacó que Tepeji del Río se convertirá en un hub tecnológico que impulsará el desarrollo local, atraerá talento altamente calificado e impulsará la innovación y la sostenibilidad.

“Nuestra contribución es clave para la sustitución de energías fósiles por energías renovables y para contar con una red de transporte y distribución de energía capaz, flexible y digital”, puntualizó.

Durante el evento, Diana León Cuadra, titular del Sector de Energía de la Secretaría de Economía federal, entregó simbólicamente a Arteche el certificado ‘Hecho en México’, que reconoce su compromiso con la calidad, responsabilidad e innovación tecnológica.

“En México hay talento y mentes brillantes que trascienden fronteras con productos de alta calidad y tecnología avanzada”, expresó.

Finalmente, Luis María Pérez Cuadrado, director general de Arteche, subrayó que este logro representa un compromiso con la excelencia, el desarrollo económico y el valor del talento mexicano.

“Hoy, nuestra apuesta por México y por Hidalgo es una muestra del compromiso de Arteche con el futuro energético y con el desarrollo de las comunidades donde operamos”, concluyó.

