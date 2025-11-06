Localizan con vida a Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro.

La Fiscalía de Michoacán informó la localización con vida de Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 2 de noviembre.

“Ha sido localizado con vida el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre”, informó la institución en la red social X.

Hasta el momento, no se ha informado el lugar en donde fue localizado ni su estado de salud. En los trabajos de búsqueda colaboraron la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

La localización con vida de Alejandro Correa ocurrió después de que las autoridades hallaran las pertenencias y la camioneta del político en el hotel donde se hospedaba.

🟠📢 Informamos que ha sido localizado con vida el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre. pic.twitter.com/kfGGwKZwda — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 6, 2025

El pasado domingo 2 de noviembre se reportó la desaparición del expresidente municipal de Zinapécuaro. Horas antes de desaparecer, Correa denunció y condenó en redes sociales la muerte del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

En un video, dijo que “están matando a los que alzan la voz” y afirmó que, como ejemplo, estaban Bernardo Bravo, líder limonero, y Homero Gómez, protector de la mariposa Monarca.

¿Quién es Alejandro Correa Gómez?

Alejandro Correa Gómez es licenciado en Administración, pero su carrera política dio un brinco en 2018, cuando asumió la presidencia municipal de Zinapécuaro, bajo la coalición “Por Michoacán al Frente” (PAN-PRD-MC).

Durante su administración, impulsó más de 60 obras públicas, para mejorar vialidades rurales, espacios deportivos y la infraestructura de la zona.

En 2021, Correa Gómez se unió a Morena con la intención de buscar la reelección y, posteriormente, solicitó licencia para competir por una diputación federal, aunque no logró la candidatura definitiva.

En meses recientes, se había integrado al equipo político del senador Raúl Morón Orozco, inclusive acudiendo a su Primer Informe Legislativo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR