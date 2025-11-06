Maru Campos presenta Estrategia Integral para el Desarrollo y Expansión de Ductos de Gas Natural en Chihuahua.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, presentó la Estrategia Integral para el Desarrollo y Expansión de Ductos de Gas Natural en el estado, a fin de reafirmar el liderazgo de la entidad en este sector y garantizar la suficiencia energética en los 67 municipios.

En el marco de la Inauguración del Foro-Expo Internacional de Energía Chihuahua 2025, la mandataria dio a conocer el plan integral, que se basa tres ejes para desarrollar y fortalecer la economía energética:

Primer eje: Optimización del suministro de gas natural para industria, comercios y hogares

Segundo eje: Impulsar proyectos estratégicos como la nueva conexión con el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) y el almacenamiento en cavernas salinas

Tercer eje: Ampliar la cobertura de gas natural por medio de nuevos ductos, ramales de distribución y nuevas opciones de transporte por ruedas (ductos virtuales)

“Invertir en suficiencia energética es preparar la tierra para la bonanza. Es sembrar el suelo donde germina la inversión, el empleo y el desarrollo humano”, expresó en su mensaje la titular del Ejecutivo.

Destacó que actualmente el estado concentra casi una quinta parte del gas que se transporta por gasoducto en el país, aunado al primer lugar nacional en infraestructura de gas natural.

Por ello, Maru Campos invitó a las y los asistentes, así como a inversionistas e instituciones financieras a sumarse a este proyecto, para mejorar la cobertura y el acceso al servicio de calidad.

“Aquí encontrarán un Gobierno con rumbo, que cree en la energía como motor del desarrollo y al empresariado como su socio natural. Creemos firmemente que la energía no sólo mueve turbinas y maquinaria industrial: mueve sueños, mueve empleos, mueve proyectos de vida”, añadió.

Susana Ivana Cazorla, presidenta nacional de la asociación Voz Experta, puntualizó que Chihuahua es un referente por su diversificación, su liderazgo en capacidad solar con más del 15 por ciento instalado, y el mayor número de gasoductos del país con más de 7 mil 800 kilómetros.

En el evento inaugural se contó con la presencia de Luis Carlos Hernández Ayala, director general de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético y Zoulet Lima Moreira, coordinador de la Cámara Internacional del Sistema Estatal de Ambientes Promotores de Innovación de Brasil y co-partner de Enterprise Europe Network.

Además de los titulares de las secretarías de Hacienda, e Innovación y Desarrollo Económico, alcaldes y empresarios representados por Leopoldo Mares Delgado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Chihuahua (CCE).

El Foro-Expo Internacional de Energía Chihuahua 2025 se lleva cabo el 6 y 7 de noviembre en el salón de eventos Lago Di Como, con actividades enfocadas en el impulso a las energías limpias, el crecimiento sostenible y competitivo.

Además de la exposición de distintos proyectos, habrá talleres y paneles en los que participan representantes de más de 40 compañías, académicos, autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, así como expertos en el sector energético.

