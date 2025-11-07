Reconoce Lemus desapariciones; llama a la unidad en Jalisco

El mandatario estatal, al centro en segundo plano, arropado ayer por dirigentes políticos y de distintos niveles de gobierno.

En su primer Informe de Gobierno, Pablo Lemus reconoció que la principal “tragedia que vive Jalisco y México es la desaparición”, y por ello, desde el inicio de su administración, se implementaron acciones concretas y pioneras para solucionar el problema.

Desde el Museo Cabañas, ubicado en la ciudad de Guadalajara, el gobernador de Jalisco fue acompañado por la plana mayor de Movimiento Ciudadano (MC), a nivel estatal y nacional, con figuras como el exdirigente Dante Delgado, quien reapareció luego de superar el cáncer de estómago, del cual aún se recupera. También estuvieron presentes el gobernador de Nuevo León, Samuel García; el presidente del MC, Jorge Álvarez Máynez, y el senador Luis Donaldo Colosio, entre otros.

El Dato: Jalisco destacó al obtener 80% de las medallas logradas por la selección mexicana en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Singapur, este año.

Al acto asistieron autoridades de los tres niveles de gobierno, como César Yáñez Centeno Cabrera, subsecretario de Gobernación del Gobierno de México, así como sociedad civil organizada, academia, iniciativa privada, líderes sociales y sindicales, legisladoras y legisladores locales y federales, y ex gobernadores del estado.

En su primer ejercicio, el mandatario llamó a la unidad pues, dijo, las y los jaliscienses merecen un clima de paz política.

“Amor con amor se paga y Jalisco está listo para trabajar con la Presidenta de la República (Claudia Sheinbaum), porque no solamente Jalisco merece unidad, México merece unidad (...) La gente nos quiere ver resolviendo, y en Jalisco estamos puestos”, afirmó, y refrendó la voluntad de un trabajo coordinado.

También reiteró su llamado respetuoso a una reforma judicial al servicio de la gente, y que tome en cuenta las propuestas de las universidades, que garantice el estado de derecho y la legalidad.

En su mensaje, al referirse al tema de las personas extraviadas, Lemus Navarro dijo que hay quienes quieren ocultar y “guardar en un cajón” el tema de los desaparecidos, pero para su administración lo principal es visibilizar el problema que se vive en el estado.

Subrayó que su gobierno creó la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda y se dotó de una cantidad histórica de dinero para atender el fenómeno de la desaparición, además de que se propuso al Poder Legislativo incrementar para el 2026, en 172 por ciento, el presupuesto para la búsqueda de personas.

Admitió que este problema no está ni siquiera “en vías de resolverse”, pero dar los primeros pasos y tomar acciones distingue a su gobierno por una forma distinta de trabajar.

Añadió que, durante este primer año de gobierno, se implementó una agenda integral centrada en la reducción de la pobreza y la desigualdad, el fortalecimiento de la cohesión comunitaria y el acceso efectivo a los derechos fundamentales, en línea con el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030.

Destacó que la estrategia Yo Jalisco es la política social transversal más grande en la historia de la entidad. Con una inversión superior a 2 mil 600 millones de pesos y la articulación de más de 55 programas sociales, esta iniciativa tiene como propósito cerrar brechas de desigualdad y mejorar las condiciones de vida de más de 1.5 millones de personas en situación de vulnerabilidad.

En materia de movilidad, destacó que, gracias al programa Yo Jalisco, Apoyo para el Transporte, hasta cuatro familiares de personas desaparecidas pueden acceder al apoyo; las y los estudiantes reciben ahora cuatro pasajes diarios en lugar de dos; y más de 23 mil personas se incorporaron mediante el Padrón 0, extendiendo la cobertura a municipios.

De igual forma, con el programa Yo Jalisco, Apoyo a Personas Cuidadoras, se benefició a 4 mil 105 personas en 114 municipios. Del total, 3 mil 387 son mujeres y 718 hombres. Además, se incrementó 53 por ciento el apoyo mensual, al pasar de mil 300 a 2 mil pesos.

En materia de educación, mencionó que el Gobierno del estado puso en marcha el programa Jalisco con Estrella, a través del Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco (Fineduc) y del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), y que tiene como propósito dignificar y modernizar las escuelas desde un enfoque de innovación, sustentabilidad y accesibilidad.

