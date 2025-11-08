Explosión de pipa de gas paraliza la Autopista México-Puebla a la altura de Ixtapaluca

Pipa de gas explota en la México-Puebla; el fuego se vio a kilómetros de distancia

Una pipa de gas explotó alrededor de las 20:04 horas del sábado 8 de noviembre de 2025 en la Autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 48, dentro del municipio de Ixtapaluca, Estado de México, provocando el cierre total en ambos sentidos de la vía.

El siniestro ocurrió cuando una unidad cisterna que transportaba gas LP volcó y posteriormente se incendió, generando una fuerte explosión y una columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil del Estado de México, el fuego ya fue controlado, aunque los equipos de emergencia continuaban con labores de enfriamiento del contenedor y limpieza del material derramado.

¡Evita la zona y utiliza vías alternas! ✋🏻



🚫Autopista México - Puebla Cerrada.



Debido a la volcadura e incendio de una pipa 💥 de combustible entre #Ixtapaluca y #RíoFrío dirección #CDMX.



🚓 Cuerpos de emergencia, personal de CAPUFE y Guardia Nacional están trabajando en el… pic.twitter.com/LCHUl5tiuq — C5 Estado de México (@C5Edomex) November 9, 2025

Hasta el momento, no se han confirmado víctimas mortales, aunque se reportaron personas con crisis nerviosa y posibles intoxicaciones leves debido al humo.

El cierre de la autopista provocó un colapso vial, afectando a cientos de automovilistas y al transporte de carga que circulaban entre la Ciudad de México y Puebla.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) recomendó usar vías alternas, como la Autopista Arco Norte, a la altura del kilómetro 92, en San Martín Texmelucan, y en el kilómetro 63, Poblado Río Frío.

En sentido contrario, los conductores hacia Puebla fueron desviados desde la caseta de San Marcos, en Chalco.

☑ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoPuebla, km 48. Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de volcadura e incendio de tracto camión tipo pipa. Personal de CAPUFE y Bomberos se encuentran en la zona realizando las labores de… — CAPUFE (@CAPUFE) November 9, 2025

Aunque el incendio ya fue sofocado, la autopista continúa cerrada mientras se retiran los restos del vehículo. Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL