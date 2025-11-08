Uruapan erigirá monumento a Carlos Manzo; convoca a ciudadanía a colaborar

El gobierno de Uruapan, encabezado por Grecia Quiroz, quien asumió el cargo tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, anunció una convocatoria para que la población del municipio colabore en la construcción de un monumento en honor del exalcalde.

A través de redes sociales, el gobierno de Uruapan lanzó la campaña “Ni un paso atrás”, mediante la cual pidió a la ciudadanía donar llaves que después serán usadas para construir una estatua en honor al alcalde asesinado el 1 de noviembre.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. ı Foto: Cuartoscuro

Así, el Gobierno municipal pide a los uruapenses llevar sus llaves al centro de acopio de la Casa de Cultura del municipio, las cuales, se presume, serán usadas como material para construir la escultura. Incluso, la convocatoria vino acompañada de una ilustración de cómo podría lucir el trabajo concluido.

“Cada llave que entregas es un símbolo de amor, gratitud y esperanza. De manos uruapenses nacerá el monumento que recordará por siempre a un hombre que dedicó su vida a servir, a construir, a soñar con un Uruapan más justo y humano. Forjemos juntos su legado”, escribió el Gobierno municipal de Uruapan, en redes sociales.

No se brindaron detalles de cuánto tiempo tomará construir esta escultura, ni cuánto costará o cómo será el proceso. Sin embargo, las reacciones en redes sociales fueron en su mayoría positivas, pues la ciudadanía de Uruapan continúa recordando con cariño el legado de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz, alcaldesa y viuda de Manzo, pide no olvidarlo

El viernes, la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, pidió no olvidar el legado del expresidente municipal y honrarlo día con día.

En un discurso emitido desde la Marcha por la Paz en Uruapan, que congregó a decenas de miles de personas, Quiroz pidió a las familias uruapenses actuar bajo los principios y valores que abanderó Manzo durante su gobierno, pues, dijo, de esta forma se preservará su memoria.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, ayer, al tomar la palabra. ı Foto: Cuartoscuro

“Honremos la memoria de Carlos, en el actuar de cada día de cada uno de nosotros, honremos su memoria con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestra sociedad; empecemos desde casa, como decía él últimamente. Si tenemos que castigar a nuestros hijos, hagámoslo”, pidió Quiroz.

En el mismo sentido, la alcaldesa de Uruapan aseguró que el asesinato de Manzo no termina con el movimiento que encabezó su esposo fallecido, y advirtió que Uruapan dará “voto de castigo” en 2027 a quienes cometieron o permitieron el crimen.

