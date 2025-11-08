¿Ya reabrió la autopista México - Puebla tras la explosión de una pipa?

Tras varias horas de parálisis vial, comenzó a restablecerse la circulación en la autopista México - Puebla, tras la volcadura e incendio de una pipa cargada con algún tipo combustible a la altura del municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México.

Aunque persiste el rezago vehicular, después de las 22:00 horas Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que la carretera había sido reabierta con dirección a Puebla.

En tanto, se mantiene el cierre a la circulación con dirección a la Ciudad de México mientras servicios de emergencia trabajan en el retiro de la unidad siniestrada.

Ante las afectaciones, CAPUFE informó a usuarios que el tránsito fue desviado hacia la Autopista Arco Norte, a la altura del kilómetro 92, en San Martín Texmelucan, y del kilómetro 63, en Río Frío; además, advirtió que aún no hay un tiempo estimado para la reapertura total.

☑ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoPuebla, km 48. Se informa a las personas usuarias que se registra cierre a la circulación en ambos sentidos, por maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada.

Se recomienda a la ciudadanía tomar las siguientes vías alternas:

➡ Dir. CDMX,… — CAPUFE (@CAPUFE) November 9, 2025

De acuerdo con Protección Civil del Estado de México, el incidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas, a la altura del kilómetro 48+500 de la autopista México - Puebla. Desde entonces, la circulación estuvo paralizada en ambos sentidos.

Por el incidente no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas. Según reportes preliminares, uno de los cilindros de la unidad se habría desprendido de la pipa, lo que provocó un incendio que elevó una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

Sin embargo, las autoridades no han precisado los detalles exactos del incidente ni ofrecido detalles sobre el estado del conductor. Tampoco ha quedado claro si la pipa iba cargada con gas LP o diésel, como apuntan diversas versiones, y se desconoce si hay más vehículos involucrados.

🔴 Una pipa de gas explotó en la Autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 48, dentro del municipio de Ixtapaluca, Estado de México, provocando el cierre total en ambos sentidos de la vía

#Pipadegas #México #Puebla #Autopista #Noticias https://t.co/UCnj8JuQZp pic.twitter.com/ApcYimZmNb — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 9, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr