Asesinan a tres mujeres en Macuspana, Tabasco

La madrugada de este domingo sujetos armados asesinaron a tres jóvenes mujeres luego de una balacera en el municipio de Macuspana en Tabasco.

De acuerdo con medios locales los hechos ocurrieron antes de la media noche frente a la Unidad Deportiva Severo Bocanegra Falcón en la colonia El Castaño, a las afueras de un local donde se encontraban las tres mujeres conviviendo cuando de pronto los sicarios llegaron en camionetas y les dispararon hasta en 15 ocasiones.

Tras los hechos una murió al instante en la escena del crimen, otra falleció durante su traslado al hospital y la tercera mientras recibía atención en un nosocomio de Villahermosa.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado quienes acordonaron el área.

Luego de los hechos se montó un operativo por parte de las autoridades con el fin de dar con los responsables de los hechos.

Más tarde, el alcalde de Macuspana, Gaspar Díaz Falcón, informó a medios locales que se llevó a cabo la detención de dos personas presuntamente responsables del ataque contra las mujeres.

De igual forma se explicó que una de las líneas de investigación activas sugiere que el ataque fue debido a un “ajuste de cuentas” entre grupos criminales.

A penas el pasado 7 de noviembre, luego de una presunta disputa entre grupos criminales, un hombre fue asesinado en el poblado de Palomas, al interior de un domicilio.

El ataque se realizó con un arma de fuego, de acuerdo con reportes de las autoridades locales.

