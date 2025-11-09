Nuevo León está en ‘semáforo verde’ de seguridad gracias a Fuerza Civil, la mejor del país: Samuel García

Samuel García presenta avances en seguridad, durante la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno.

El gobernador Samuel García aseguró que su administración ha transformado la seguridad pública en Nuevo León mediante una profunda reorganización de Fuerza Civil, que, dijo, según datos del INEGI, se posiciona como la mejor policía de México en desempeño y confianza.

Durante su Cuarto Informe, García señaló que al inicio de su gestión las capacidades policiales estaban dispersas entre penales y corporaciones municipales. Por ello, a partir de una reestructura, dijo, se creó “una nueva policía estatal”, con una inversión de 30 mil millones de pesos en cuatro años.

De acuerdo con el mandatario, Fuerza Civil es actualmente la policía mejor pagada del país y con el mejor equipamiento.

A propósito, reportó la entrega de 1,100 patrullas, más de 100 vehículos blindados Black Mamba, al menos 10 unidades tipo Rino, 10 helicópteros, un Black Hawk, así como la instalación de 16 destacamentos, cuatro cuarteles y nuevos centros penitenciarios.

También destacó la creación de la Universidad de Ciencias de la Seguridad y siete nuevas divisiones especializadas: aérea, blindada, inteligencia, táctica, médica y canina, entre otras.

García adelantó que en 2025 se inaugurará en la avenida Morones Prieto el cuartel general de Fuerza Civil, conformado por un edificio de inteligencia de 20 pisos conectado al Cintram y al C5, con dos helipuertos y un segundo helicóptero Black Hawk.

Además, se integrará la llamada policía de “Minos”, equipada con 200 nuevas SUV, y se contempla la construcción de un cuartel de caballería motorizada en Galeana para proteger la carretera interserrana. También señaló la llegada de tres nuevos batallones de la Guardia Nacional en Anáhuac, Aramberri y Doctor Arroyo.

En su mensaje, el gobernador afirmó que este impulso permitió que Nuevo León avanzara del lugar 15 al 5 entre los estados “blindados contra la violencia”.

Añadió que, gracias al trabajo coordinado con Ejército, Guardia Nacional, fiscalías estatal y federal, CNI, alcaldes y secretarías municipales de seguridad, los delitos de alto impacto disminuyeron 70%, lo que mantiene al estado en semáforo verde.

García destacó que la mesa de seguridad sesiona diariamente y que el objetivo para antes del Mundial 2026 es incrementar el estado de fuerza de 6 mil a 7 mil elementos, con lo que busca garantizar la seguridad durante el evento y “competir con estándares internacionales”.

