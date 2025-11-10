Piden que la Guardia Civil de Michoacán use armas de alto calibre contra el crimen organizado

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla dijo que desde hace seis meses pidió a la Secretaría de la Defensa que los elementos de la Guardia Civil puedan usar armas de alto calibre para reforzar el combate al crimen organizado.

“Hicimos esa solicitud desde enero o febrero y va por buen camino esperemos que, con este nuevo Plan Michoacán, ayer platicaba con el secretario Treviño y me dijo que iba por buen camino esa gestión”, dijo el gobernador.

Añadió que la Defensa es quien autoriza el uso de este armamento en policías estatales con base en la ley de armas.

También reiteró que con armas de alto calibre se le dará una mejor condición a la Guardia Civil para combatir a los grupos de la delincuencia organizada que operan en Michoacán.

El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, durante la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ı Foto: @ARBedolla

“Sellarán” Michoacán con 12 mil elementos

Como parte de la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la tarde del domingo, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, presentó el Plan Paricutín, con el que se desplegarán 10 mil 506 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional y mil 781 de la Marina para realizar operaciones en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

Habrá operaciones específicas para combatir la extorsión que padecen productores de limones y aguacate, con 860 y 820 elementos, respectivamente.

A esto se suman cinco helicópteros, un sistema aéreo no tripulado estratégico, 18 drones, 43 sistemas antidrón, cinco células contra explosivos, dos células de investigación, tres vehículos desminadores, mil 31 vehículos militares.

Con información de Yulia Bonilla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT