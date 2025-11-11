Caen 80% sentencias del PJ en Colima; sin resolver, 6 de cada 10 asuntos

Aspecto de la presentación del informe del Poder Judicial del estado, en octubre

La productividad del Poder Judicial de Colima, crucial en la impartición de justicia en un estado azotado por la violencia, fue a menos en el tercer año de gobierno de la morenista Indira Vizcaíno, al caer 80 por ciento la cantidad de sentencias emitidas durante el 2024 en relación con el año anterior.

En el 2023, el Poder Judicial local emitió 3 mil 434 sentencias en todas sus materias, con marcada preponderancia entre las de tipo penal (893) y familiar (928), mientras que un año después la cantidad de resolutivos judiciales se desplomó a sólo 663, con una sola sentencia relativa al tema penal, cuatro en el aspecto familiar y 611 en otras materias.

El Dato: En los poderes judiciales de las 32 entidades del país ingresaron 2 millones 205 mil 864 asuntos en distintas materias en el 2024, y se concluyó un millón 403 mil 597.

Con ese total de 663 sentencias emitidas durante el 2024, Colima fue el estado con menor número de resolutivos emitidos publicados por su Poder Judicial.

De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del total de sentencias emitidas por el Poder Judicial de Colima, 36 son de la rama mercantil, 11 del ámbito laboral, cuatro asuntos familiares, uno penal y 611 de otra materia.

Cabe mencionar que el Poder Judicial de Colima también fue el que tuvo menor presupuesto ejercido durante el 2024, con 311.1 millones de pesos.

Sin embargo, comparado con el 2023, se tuvo un aumento de presupuesto de 27 por ciento, toda vez que el año pasado ejerció 243.2 millones de pesos.

499 personas laboran en Colima en el Poder Judicial Federal y en el estatal

De acuerdo con los datos publicados recientemente por el censo especializado del Inegi, durante el 2024 en Colima se ingresaron 18 mil 391 asuntos al Poder Judicial del Estado, de los cuales 6 mil 982 resultaron determinados o concluidos; es decir que seis de cada 10 asuntos que ingresan, no concluyen.

Además, durante el 2024 se ingresaron mil 438 causas penales en el Sistema Penal Acusatorio y el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de las cuales mil 423 son de materia penal y 15 de justicia para adolescentes.

Además, en Colima se registraron mil 610 delitos en las causas penales ingresadas al Poder Judicial, de las cuales mil 589 son de materia penal y 21 de justicia para adolescentes.

A nivel nacional, de los 30 mil 155 delitos registrados en las causas penales ingresadas al Consejo de la Judicatura Federal, los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos representaron 55.7 por ciento. En comparación con 2023, este tipo de delito disminuyó 2.3 por ciento.

En el caso de los poderes judiciales estatales, de los 299 mil 886 delitos registrados en las causas penales ingresadas, los más frecuentes fueron violencia familiar, con 17.7 por ciento, y robo y delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo, ambos con 14.4 por ciento. En el caso del delito de violencia familiar, éste se incrementó cinco por ciento en comparación con el 2023.

En Colima se reportaron mil 530 personas físicas que fueron procesadas o imputadas en las causas penales ingresadas al extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a los poderes judiciales estatales. De éstas, mil 514 son de materia penal y 16 de justicia para adolescentes.

Durante el 2024, los poderes judiciales reportaron 159 mil 337 personas físicas procesadas y/o imputadas a quienes se les determinó alguna resolución sobre la vinculación a proceso. De las 159 mil 337 personas, 23 mil 171 fueron a través del CJF y 136 mil 166 en los poderes judiciales de los estados.

De las 159 mil 337 personas, 119 mil 869 fueron vinculadas a proceso, mientras que 9 mil 467 no fueron vinculados a proceso y en 30 mil 001 casos no se identificó el tipo de determinación.

En Colima, 13 personas fueron vinculadas a proceso, mientras que sobre las personas no vinculadas y a los que no se identificó el tipo de determinación, no se contó con elementos para responder.

La situación judicial de Colima está presente en el contexto de la violencia en la entidad. De acuerdo con el Índice de Paz México 2025, el estado encabeza la lista nacional de homicidios dolosos, con una tasa de 140 por cada 100 mil habitantes, ubicándola como la entidad más violenta del país.

Aunado a esto, ocho de cada 10 colimenses consideran inseguro su estado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025. Y según cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, el delito que tuvo un mayor incremento fue el robo a negocio, el cual creció 26 por ciento, pues durante los primeros seis meses del 2024 se reportaron 245 casos, mientras que en el mismo lapso del 2025 se tiene el registro de 310 casos.

