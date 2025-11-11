Polémica en Michoacán: comentario de funcionaria sobre sombrero de Manzo desata indignación

Delegada de la Secretaría de Economía en Michoacán, Omega Vázquez

El reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, mantiene a Michoacán en un ambiente de duelo y tensión.

En este contexto, un comentario de la delegada de la Secretaría de Economía en Michoacán, Omega Vázquez, desató indignación en redes sociales, donde usuarios la acusaron de insensibilidad y burla hacia la memoria del edil.

La controversia surgió después de que Vázquez difundiera un video en el que, en tono aparentemente irónico, hizo referencia al sombrero, un símbolo que muchos ciudadanos han utilizado para recordar a Manzo.

“Ya que quieren andar con sombrero, al menos compren el original hecho en Sahuayo”, expresó en la grabación.

El comentario fue interpretado como una falta de empatía en un momento en que la población aún procesa la violencia que rodeó la muerte del alcalde. La reacción en redes fue inmediata, con críticas que calificaron la publicación como “de mal gusto” y “fuera de lugar”.

Ante la oleada de señalamientos, Vázquez respondió asegurando que su intención era promover el comercio local, particularmente el trabajo de artesanas y artesanos fabricantes de sombreros en la región.

“Ya estaba esperando que desde el corazón negro hubiera personas que vieran una mala intención en mi promoción de las artesanías”, afirmó.

También señaló que ha recibido amenazas de muerte tras la polémica: “¡Hasta amenazas de muerte a mí y a mi familia! Hago responsables a quienes mal interpretaron mi contenido a cambio de unos ‘likes’”.

Pese a su aclaración, el debate permanece activo. Usuarios sostienen que el mensaje fue inoportuno debido al contexto de dolor colectivo.

