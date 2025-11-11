Reviven VIDEO de Carlos Manzo con Rubén Moreira y causa revuelo

A nueve días del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, este 10 de noviembre comenzó a circular en redes sociales un video que ha provocado posiciones enfrentadas sobre el expresidente municipal de Uruapan, Michoacán.

En el metraje, es posible apreciar a Manzo con el diputado federal Rubén Moreira Valdez, del PRI; el exdiputado federal Mario Di Constanzo y el publicista Carlos Alazraki.

El encuentro habría ocurrido el pasado 17 de junio, según es posible deducir por el comentario de uno de los presentes, quien se refiere al asesinato de la alcaldesa de de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza y su esposo, Ulises Sánchez, ocurrido en esa fecha.

En ese entonces, Alazraki entrevistó al exalcalde de Uruapan para su canal de YouTube, Atypical TV, de marcada tendencia de oposición y crítica hacia los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y al partido Morena, del que Carlos Manzo se distanció en 2024.

“Yo le recomendaría al alcalde que se cuide mucho”.



Comenzó a circular una conversación entre Rubén Moreira, Mario Di Constanzo, Carlos Alazraki y el entonces alcalde de #Uruapan, Carlos Manzo... Hace cuatro meses. pic.twitter.com/T42XZTqqCc — Fer Moctezuma Ojeda ☕🎙️📰 (@FerMoctezumaO) November 9, 2025

