Ricardo Gallardo lleva mejoras urbanas y certidumbre patrimonial a Cedral.

En una intensa gira de trabajo por Cedral, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, cortó el listón inaugural de las nuevas calles Guadalupe Victoria y Vicente ChicoSeín, entregó escrituras a familias e inició los trabajos de mejora del mercado municipal, con una intervención integral en el corazón de la cabecera municipal.

Tras cortar el listón inaugural, el Jefe de Gobierno Estatal destacó fueron más de 30 años de abandono de la herencia maldita, que hoy se acaban con obras duraderas y bien hechas que benefician a miles de habitantes con esta intervención que incluyó pavimentación con concreto estampado, rehabilitación de drenaje y agua potable, construcción de banquetas y guarniciones, y mejora integral del entorno con una inversión de cuatro millones de pesos.

En medio de un ambiente de fiesta y agradecimiento ciudadano, Ricardo Gallardo escuchó las necesidades de la población y además entregó escrituras del programa de regularización de asentamientos humanos del Instituto de Regularización y Vivienda Social (Inrevis) a familias de las colonias El Real y Fraccionamiento Antorchista, que les brindan seguridad patrimonial después de décadas de vivir en condiciones irregulares.

Hoy en Cedral dimos un paso importante para que más familias tengan la tranquilidad de un hogar seguro y con certeza jurídica. 🏡



A través del programa “Tu Casa, Tu Apoyo”, entregamos escrituras que garantizan que su patrimonio ya es completamente suyo.



En el Potosí sin… pic.twitter.com/9pR1bEVkWh — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) November 11, 2025

Durante esta gira de trabajo, el Gobernador del Estado inició también la construcción de locales comerciales en la explanada del Mercado Miguel Hidalgo, que contempla un edificio de 60 metros de longitud que albergará 10 módulos comerciales formales, modernos y seguros, que ayudarán al ordenamiento del espacio público, fortalecer la actividad económica local y ofrecer un entorno urbano más digno.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR