Con ‘Dreamfields’ y ‘Foro Navideño 360′, Puebla detona economía y atrae turismo mundial

Al anunciar el “Foro Navideño 360”, que se realizará del 5 al 21 de diciembre en el Centro Expositor, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, subrayó que de la mano de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el gobierno estatal genera experiencias que fomentan el desarrollo para las micro, pequeñas y medianas empresas en la entidad, al impulsar una derrama económica y una afluencia turística que beneficia a todas y a todos.

“Pensamos en todos los sectores sociales de Puebla, nosotros queremos que le vaya bien a los empresarios, es decir, al señor que tiene su farmacia, la tiendita, al artesano, al del restaurante, porque ahí se concentra el 80 por ciento de los empleos”, afirmó Alejandro Armenta.

En conferencia de prensa desde la capital del país, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, resaltó que hasta octubre de este año, Puebla ha recibido más de 16 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento del 6 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, y una derrama económica superior a los 17 mil millones de pesos, lo que permite superar la meta estatal. Asimismo, mencionó que hoy el turismo en Puebla tiene rostro humano porque las y los visitantes llegan directamente a las comunidades, donde forman parte de experiencias comunitarias que impulsan la economía local.

En su intervención, la directora ejecutiva de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera, mencionó que el Foro Navideño 360, contará con diferentes presentaciones artísticas como Espinoza Paz, Belanova, Pandora y Pequeños Musical, entre otros. Detalló que se espera la visita de más de 40 mil personas y generar una derrama económica de más de 40 millones de pesos.

Finalmente, con el propósito de posicionar a Puebla en el mapa mundial, la secretaria de Arte y Cultura, Alejandra Pacheco Mex, anunció la llegada a la entidad de la sexta edición del Festival de música electrónica “Dreamfields”, el cual se realizará los días 15 y 16 de noviembre en la zona de Los Fuertes, con la participación de más de 120 artistas internacionales y más de 60 mil asistentes de México y distintos países del mundo. La secretaria destacó que este gran evento generará más de mil 500 empleos y una derrama económica estimada en 200 millones de pesos.

