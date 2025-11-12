Crean catálogo sexual en una secundaria

Estudiantes de de secundaria crean catálogo sexual con imágenes de 400 alumnas

Estudiantes de la secundaria técnica número 1 ubicada en la capital de Zacatecas crearon, con ayuda de herramientas de Inteligencia Artificial, un catálogo sexual con imágenes de al menos 400 alumnas y alumnos.

En protesta, padres de familia y víctimas realizaron ayer bloqueos en el bulevar Adolfo López Mateos y tomaron las instalaciones de la escuela, para exigir justicia y un alto a la violencia digital.

De acuerdo con los testigos, tres estudiantes fueron los responsables de manipular las imágenes y, posteriormente, las publicaron en sus redes sociales.

Las autoridades de la Secretaría de Educación de Zacatecas informaron que, ante la denuncia de los padres de familia, se había tomado la determinación de suspender de manera temporal al director para iniciar una investigación y deslindar responsabilidades.

400 Alumnas habrían sido víctimas del delito

Sin embargo, también este martes los docentes de la secundaria suspendieron clases y cerraron los accesos del plantel en apoyo al director y a la trabajadora social separados de su cargo.

De igual forma, el Movimiento Feminista de Zacatecas (MFZ) se manifestó y exigió a las autoridades no minimizar la producción, manipulación y difusión de imágenes sexualizadas mediante la IA.

También pidió medidas de protección inmediatas conforme a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y una reparación integral y garantía de no repetición.

En el Congreso estatal, la diputada Susana Barragán advirtió que ya había presentado una iniciativa al respecto, pero “muchos se burlaron de esa iniciativa”.

El fiscal de Derechos Humanos Estatal Allan López mencionó que el caso se investiga y se estarían configurando “delitos contra la intimidad sexual”.