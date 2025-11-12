Huixquilucan rehabilita vialidad en San Fernando para mejorar el tránsito

Con el propósito de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar las condiciones de la colonia, el Gobierno de Huixquilucan entregó la repavimentación con concreto hidráulico de la calle Diagonal 5, en San Fernando, como parte de las peticiones recibidas y atendidas con el programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, que acerca los servicios públicos municipales a todas las comunidades.

Al visitar esta colonia, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, detalló que los trabajos en esta calle consistieron en la repavimentación de dos mil 643 metros cuadrados de concreto hidráulico, lo que refleja el impulso a la obra pública que lleva a cabo su administración en todos los rubros y donde se han invertido más de 411 millones de pesos.

“Para nosotros y para los habitantes de San Fernando, hoy es un gran día, porque estamos inaugurando esta calle que los vecinos venían solicitando desde hace tiempo, por eso es tan importante el programa ‘Huixquilucan Contigo 24/7’, porque salimos a recorrer las calles y escuchamos de viva voz sus demandas más sentidas para darles solución. Además, con la mejora de infraestructura, los huixquiluquenses tienen mejor calidad de vida y sus inmuebles una plusvalía más alta”, destacó la alcaldesa Romina Contreras Carrasco.

Por su parte, la directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, informó que, en los trabajos de rehabilitación de la calle Diagonal 5, se realizó una inversión de cuatro millones 800 mil pesos, donde también se llevó a cabo el mejoramiento de la base y el reforzamiento del drenaje sanitario y pluvial.

Como parte de esta jornada del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, Romina Contreras Carrasco, junto con servidores públicos de todas las áreas del gobierno municipal, recorrieron a pie la zona para escuchar y atender a los habitantes de San Fernando; otorgar apoyos funcionales, como sillas de ruedas, bastones, andaderas y paquetes alimentarios; y visitar el Jardín de Niños “Ignacio Ramírez” y la Primaria “Miguel Hidalgo”, para entregar balones y botiquines.

Durante esta visita, la alcaldesa resaltó que el programa “Huixquilucan Contigo 24/7” permite que las dependencias municipales atiendan las peticiones ciudadanas de manera directa y oportuna y, tan solo en lo que va de 2025, han sido atendidas más de siete mil 200 solicitudes a través de este innovador programa.

Asimismo, recordó que, en días recientes, recibió el “Premio Internacional Alma 2025”, en la categoría de Fortalecimiento Institucional, otorgado por las asociaciones de Municipios de México (AMMAC) y Líderes Mundiales (ALMA), por la implementación de esta estrategia que permite mantener un gobierno cercano a la gente y humanista.

