Ratifican crimen contra sacerdote; hay 2 detenidos

Los detenidos fueron presentados ayer por la fiscalía mexiquense.

La Fiscalía del Estado de México confirmó el asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández, desaparecido desde el pasado 31 de octubre en el municipio de Tultepec.

La fiscalía dio a conocer que dos personas, de tres probables responsables por el crimen, fueron detenidas.

En un comunicado la fiscalía detalló que tras la investigación se determinó que el clérigo acudió acompañado de una mujer a una vivienda ubicada en Tultitlán.

#Detenidos.



Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, investigados por su posible participación en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de un sacerdote… pic.twitter.com/9lpzkK6Tfx — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 13, 2025

En ese domicilio vivía un sujeto de nombre Brandon Jonathan, quien tiene antecedentes penales por robo con violencia.

Señaló que el cura convivió por varias horas con la mujer que lo acompañaba y con Brandon, “consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes, hasta que, en algún momento, Brandon presuntamente agredió con un objeto punzocortante a la víctima, provocándole la muerte”.

Agregó que al lugar llegó otra mujer de nombre María Fernanda, quien es señalada como pareja sentimental de Brandon.

Tras privar de la vida a la víctima, los tres posibles partícipes habrían intentado desviar las investigaciones al ocultar el cuerpo en bolsas y estas amarrarlas a un sillón.

1 tercera posible cómplice del asesinato es ya buscada

Luego de que el 30 de octubre trasladaron el cadáver al municipio de Nextlalpan, en donde lo abandonaron en un río de aguas negras.

Tras la detención, María Fernanda fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlanepantla, mientras que Jonathan fue ingresado al penal de Cuautitlán, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial quien determinara su situación jurídica.

El pasado miércoles la Diócesis de Cuautitlán había pedido no “hacer suposiciones ni credibilidad a noticias” en torno la localización del sacerdote.

Aseguraron que en cuanto las autoridades tengan todos los elementos necesarios emitirían un comunicado oficial.

