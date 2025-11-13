Tendencias electorales rumbo a 2027 en Zacatecas

De acuerdo con el más reciente estudio elaborado por la encuestadora nacional GobernArte, levantado entre el 8 y el 11 de noviembre con una muestra estratificada de 500 entrevistas y un nivel de confianza del 95%, se observa una tendencia clara en las preferencias ciudadanas rumbo a la elección de gobernador en 2027.

Encuesta #GobernArte de Elecciones para Gobernador de #Zacatecas | 12 de Noviembre 2025



Conoce los posibles aspirantes a gobernador de Zacatecas por partido político en nuestro más reciente estudio.



¿Qué opinas de los posibles aspirantes?#Encuesta #Zacatecas pic.twitter.com/xpzPpuTs20 — GobernArte SC (@GobernArteSC) November 12, 2025

En intención de voto por partido, Morena se mantiene como la fuerza política con mayor respaldo en Zacatecas, alcanzando 35.4%, una ventaja significativa sobre el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Bajo este escenario, si hoy se realizara la elección, Morena encabezaría las preferencias del electorado.

En su medición interna, el estudio identifica a Ulises Mejía Haro como el perfil más competitivo dentro de Morena, obteniendo 30.3% de apoyo, muy por encima de otros aspirantes del partido. Con esta tendencia, el análisis sugiere que sería el contendiente con mayores posibilidades de encabezar la candidatura y, eventualmente, ganar la gubernatura.

La encuesta también arroja a los aspirantes mejor posicionados en otros partidos:

Jorge Álvarez Máynez en Movimiento Ciudadano (60.1%)

Adolfo “Fito” Bonilla Gómez en el PRI (43.7%)

Miguel Varela Pinedo en el PAN (41.3%)

Zacatecas perfila contienda con Morena al frente y Ulises Mejía como carta fuerte ı Foto: GoobernArte

Los datos representan una fotografía del momento y muestran cómo se están conformando las preferencias antes de los procesos internos de cada fuerza política rumbo al 2027.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL