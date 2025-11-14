Julio Menchaca inaugura séptima edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos

Desde el Pueblo Mágico de Mineral del Monte, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar y la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, inauguran la Séptima Edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2025, un espacio que reúne a los 177 destinos turísticos de todo el país y que tiene el objetivo de promover la riqueza cultural del país.

“Esta es una demostración de la fortaleza que tiene el pueblo de México, que tenemos en cada uno de los rincones de la patria, aun con estos eventos difíciles, [...] por eso es muy grato recibir a cada uno de ustedes”, expresó el mandatario hidalguense al agradecer el respaldo incondicional y fuerte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el fenómeno meteorológico que se registró en la zona norte de la entidad.

Autoridades estatales y federales dan inicio al Tianguis de Pueblos Mágicos 2025, que por primera vez adquiere carácter internacional. ı Foto: Gobierno Hidalgo

Menchaca Salazar destaca la cooperación y la resiliencia del estado de Hidalgo, que es cuna del programa de Pueblos Mágicos y sede bienal del Tianguis Nacional, mismo que tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre en las instalaciones de la Feria de San Francisco de Pachuca.

Para esta edición, indica el titular del Ejecutivo estatal, se cuenta con la participación de las 32 entidades federativas, teniendo a Nicaragua como país invitado, lo cual asegura una muestra del contraste de tradiciones, gastronomía, música, danza, artesanías, medicina tradicional y un abanico de riqueza cultural en un solo lugar, abierto al público en general.

En ese sentido, la titular de Turismo del Gobierno de México invita a la población a ser parte del Séptimo Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, que promueve la prosperidad compartida entre la familia turística y que, por primera vez, es internacional y se inaugura en un Pueblo Mágico.

“Los Pueblos Mágicos son el corazón cultural del país y espacios donde el comercio y los servicios son motores de vida y desarrollo”, afirma Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Concanaco Servytur, quien revela que en estos destinos turísticos existen más de 80 mil negocios familiares y que más de 10.7 millones de personas dependen directa o indirectamente del turismo, el comercio y los servicios para sostener a sus familias y preservar su cultura.

Menchaca Salazar y Josefina Rodríguez Zamora promueven la riqueza cultural de México en la séptima edición del Tianguis. ı Foto: Gobierno Hidalgo

“Estamos listos para celebrar que el Tianguis de Pueblos Mágicos se internacionaliza”, subraya Elizabeth Quintanar Gómez, secretaria de Turismo de Hidalgo, al enfatizar que esta edición también contará con la presencia de 100 artesanos, un Pabellón de Medicina Tradicional y 400 artistas en escena.

Finalmente, Edmundo Méndez Tejeda, presidente municipal de Mineral del Monte, cataloga a los Pueblos Mágicos como pilares y protagonistas del desarrollo del país, así como una oportunidad para descubrir México y su historia.

am