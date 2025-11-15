Tere Jiménez acerca servicios a las familias y supervisa avances de obra pública en Asientos

En la comunidad de Guadalupe de Atlas, del municipio de Asientos, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, acercó apoyos y servicios de más de 26 dependencias estatales a las familias a través del Programa “Gobernadora más cerca de Ti”.

“Aprovechen los programas que tenemos para ustedes; acérquense a los módulos y conozcan las convocatorias que ofrecemos, desde apoyos a los emprendedores, servicios médicos gratuitos, becas para estudiantes, programas para agricultores y ganaderos, vivienda social, y mucho más”, les dijo la gobernadora.

Durante el evento en la plaza principal, Tere Jiménez y autoridades también entregaron sillas de ruedas por parte del DIF Estatal.

Tere Jiménez, durante el Programa “Gobernadora más cerca de Ti”. ı Foto: Cortesía

Además, el secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán, dio un mensaje con motivo del Día Mundial de la Diabetes que se celebró el 14 de noviembre, destacando las acciones que se han realizado.

“La diabetes es uno de los retos más importantes a nivel mundial; estamos implementando diversas estrategias con la prevención como eje rector, así como promoviendo la activación física y una buena alimentación desde la infancia” Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud de Aguascalientes



Hugo Humberto Córdova Álvarez, integrante del Grupo de Ayuda Mutua del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), reconoció el respaldo que han recibido, pues se les brinda orientación y manejo integral de la diabetes; “gracias a estos cuidados hoy gozamos de mucha salud”, resaltó.

Continuando su recorrido por Asientos, la gobernadora Tere Jiménez visitó la comunidad de La Caldera para supervisar la obra en la calle 16 de Septiembre , que registra un avance del 35 por ciento y una inversión superior a 7.8 millones de pesos. El proyecto, previsto para concluir a finales de diciembre, incluye pavimentación con concreto hidráulico, construcción de guarniciones y banquetas, y la rehabilitación de las redes sanitaria e hidráulica.

“Esta obra responde a la petición que hicieron los vecinos de esta zona; somos un gobierno de soluciones y, por eso, continuaremos impulsando infraestructura de calidad en todo el estado”, afirmó la gobernadora.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, César Enrique Peralta Plancarte, especificó que los trabajos se están realizando en el tramo entre las calles Luis Donaldo Colosio y Las Palmas, en total se intervendrán más de 4 mil metros cuadrados que equivalen a diez canchas de basquetbol.

Finalmente, el presidente municipal de Asientos, José Manuel González Mota, reconoció el apoyo de la gobernadora Tere Jiménez, fundamental para concretar diversos proyectos en el municipio. “Gracias por apoyar a la gente trabajadora; gracias por traer obras, servicios y facilidades que tiene el gobierno”, destacó.

En los eventos, también estuvieron presentes las y los senadores de la República, Juan Antonio Martín del Campo y María de Jesús Díaz Marmolejo; Guadalupe Mendoza, diputada local; Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF Estatal; Norma Adela Guel Saldívar, secretaria de la Familia; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; José Antonio Abad Mena, director general del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes; Gabriela Caudel de Luna, directora general del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP); Natzielly Rodríguez Calzada, secretaria ejecutiva del Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes (Iapemi); María de Jesús Ramírez Castro, directora general del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores (IAPAM), y Alejandro Monreal Dávila, titular del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes (Inepja).

