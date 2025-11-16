Huixquilucan rehabilita estación de rebombeo y tanque en San Fernando

El Gobierno de Huixquilucan está llevando a cabo la rehabilitación de la estación de rebombeo y tanque “San Fernando”, con el objetivo principal de aumentar el abasto de agua potable en la zona. Esta obra, parte del programa “Esfuerzo 24/7”, busca restaurar y optimizar el servicio para los hogares de la colonia del mismo nombre.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, supervisó los avances de los trabajos e indicó que la obra beneficiará a 20 mil habitantes de San Fernando. En el documento se lee que esta acción atiende las necesidades de la gente e impulsa proyectos eficientes de alto impacto en su día a día.

La presidenta Romina Contreras supervisó las obras hídricas en San Fernando. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Contreras Carrasco mencionó que el abastecimiento de agua potable ha sido una prioridad desde el inicio de su administración. “Actualmente, ya contamos con 17 pozos, 14 en operación y tres en proceso de equipamiento, distribuidos en todo el territorio”, enfatizó la alcaldesa en el comunicado.

La obra consiste en la rehabilitación electromecánica de la infraestructura y representa una inversión de 6.8 millones de pesos, según informó la presidenta municipal a los vecinos de la Zona Popular. Con ello, se busca que Huixquilucan tenga un servicio más eficiente, seguro y constante.

Más de 20 mil habitantes serán beneficiados por la rehabilitación del sistema hídrico. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

La alcaldesa también reconoció los esfuerzos de Aguas de Huixquilucan para concretar estas obras que “dejan marca en beneficio de la población”. Este 2025 se han realizado trabajos estructurales importantes, como la perforación y equipamiento de pozos, la construcción de cuatro tanques de almacenamiento y la sustitución de líneas de distribución.

Entre las obras destacadas se encuentran la perforación de pozos en los fraccionamientos Bosques de Tecamachalco y Lomas de las Palmas. También se menciona el equipamiento del pozo “El Plan” y la sustitución de 750 metros de línea de conducción de agua potable en el mismo.

El Gobierno municipal seguirá con este Plan Estratégico para que la demarcación dependa cada vez menos del Sistema Cutzamala. Esto incluye la remodelación de los sistemas hídricos, utilizando la última tecnología y modernización, con el fin de asegurar un servicio eficiente de agua potable en todas las viviendas.

