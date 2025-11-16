Liberan a 20 personas y aseguran arsenal, droga y un vehículo robado en Culiacán

Armas de fuego, cartuchos, celulares y droga, entre los objetos asegurados al sur de Culiacán.

Autoridades estatales y federales liberaron a 20 personas presuntamente privadas de la libertad en un inmueble ubicado al suroeste de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

Los hechos durante el despliegue de personal militar que realizaba reconocimientos terrestres en la localidad Campo El Diez, donde localizaron una finca y, en su interior, a 17 hombres y 3 mujeres retenidos.

Aunque no se registraron detenciones , fueron asegurados diversos artículos, entre ellos un arma larga tipo AR-15, cartuchos de diferentes calibres, equipo táctico, 12 ponchallantas, un inhibidor de señales, 18 teléfonos celulares, diversas dosis de presunta marihuana y una camioneta Hyundai Tucson con reporte de robo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, las personas rescatadas fueron sometidas a una revisión médica y posteriormente presentadas ante las autoridades “para los trámites correspondientes”.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

