Autoridades buscan al responsable del atropello de madre y dos menores en Puerto Vallarta

Autoridades buscan al responsable del atropello de madre y dos menores en la delegación de Ixtapa, en Puerto Vallarta.

Una madre y sus hijas fueron víctimas de un aparatoso atropello el lunes 17 de noviembre en la delegación de Ixtapa, en Puerto Vallarta, y el conductor responsable huyó del lugar, según informan medios locales.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Degollado y Agustín de Iturbide, cuando una camioneta Honda blanca, con placas del estado de Guerrero, impactó a una mujer y a dos menores que intentaban cruzar la calle.

Testigos relatan que, tras el choque, los ocupantes del vehículo descendieron y se dieron a la fuga corriendo, dejando la unidad abandonada.

Según los reportes, la camioneta arrolló a los peatones y terminó chocando contra un poste de telefonía, lo que complicó aún más la escena del accidente.

Paramédicos de Protección Civil llegaron al sitio y brindaron atención de emergencia: la madre y una de las niñas, de aproximadamente 10 años, fueron trasladadas al Hospital debido a la gravedad de sus heridas, mientras que la otra menor fue atendida en el lugar.

Algunos reportes, describe que la camioneta implicada es una Honda CR-V color blanco y que fue abandonada por los responsables tras el accidente. Vecinos y familiares presentes en el lugar se mostraron indignados por la huida de los responsables, reclamando también la actuación del agente de Tránsito que intentaba asegurar la escena.

Autoridades municipales ya aseguraron el vehículo abandonado y han iniciado una investigación para identificar y localizar al conductor y copiloto que huyeron.

Hasta ahora, no se ha hecho público el nombre del responsable ni se ha informado de detenciones relacionadas con el caso.

Familiares de las víctimas hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que permita esclarecer los hechos. Dicen que cualquier dato —como imágenes de cámaras de seguridad, placas, testigos— puede ser clave para dar con los responsables.

La comunidad de la delegación de Ixtapa, en Puerto Vallarta, permanece a la espera de avances en la investigación, mientras familiares y amigos de las víctimas exigen justicia por el grave accidente.

MSL