Gabinete de Seguridad

Caen ocho personas con armas, droga y una motocicleta en Tabasco

En dos acciones independientes en los municipios Macuspana y Jalpa, autoridades federales y estatales incautaron diversas dosis de marihuana y piedra, además de armas de fuego

Siete individuos en Macuspana dispararon contra elementos de seguridad antes de ser detenidos.
Siete individuos en Macuspana dispararon contra elementos de seguridad antes de ser detenidos. Foto: Gabinete de Seguridad
Por:
Ángel Molina

Fuerzas federales y estatales detuvieron a ocho personas durante dos operativos coordinados en los municipios de Macuspana y Jalpa, en el estado de Tabasco.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), también fueron aseguradas armas de fuego, droga, equipos telefónicos y una motocicleta.

Durante un patrullaje de vigilancia en Macuspana, agentes detectaron a siete personas intercambiando bolsas en una zona pública, quienes huyeron ante la proximidad de los uniformados. Durante la persecución, los individuos dispararon contra los elementos, pero finalmente fueron detenidos.

TE RECOMENDAMOS:
Las víctimas fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono
Incendio en bar

Ataque armado e incendio en bar ‘La Coss’ de Puebla deja 5 muertos

A los detenidos les aseguraron alrededor de 35 dosis de marihuana, cinco armas cortas y ocho teléfonos celulares.

Incautan diversas dosis de marihuana, armas cortas y ocho teléfonos celulares.
Incautan diversas dosis de marihuana, armas cortas y ocho teléfonos celulares. ı Foto: Gabinete de Seguridad

En Jalpa, cae Luis Alberto “N” con un arma larga y droga

En el municipio de Jalpa, fue detenido Luis Alberto “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por delitos de narcomenudeo y portación de arma de fuego.

Al momento de su captura, le aseguraron 20 dosis de la droga conocida como “piedra”, 15 de marihuana, dinero en efectivo, una motocicleta y un arma larga.

Luis Alberto “N” fue detenido en Jalpa.
Luis Alberto “N” fue detenido en Jalpa. ı Foto: Gabinete de Seguridad

Las autoridades informaron que los ocho detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica.

En ambas acciones participaron elementos de la SSPC, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR). También intervinieron autoridades locales, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, la Fiscalía del Estado y la Policía Municipal de Jalpa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El Gobernador Rubén Rocha Moya entrega los nombramientos a los 69 nuevos elementos que se incorporan a la Fiscalía General del Estado.
“Luchemos contra la impunidad”

Rubén Rocha refuerza la Fiscalía de Sinaloa con 69 nuevos agentes