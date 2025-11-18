Caen ocho personas con armas, droga y una motocicleta en Tabasco

Siete individuos en Macuspana dispararon contra elementos de seguridad antes de ser detenidos.

Fuerzas federales y estatales detuvieron a ocho personas durante dos operativos coordinados en los municipios de Macuspana y Jalpa, en el estado de Tabasco.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), también fueron aseguradas armas de fuego, droga, equipos telefónicos y una motocicleta.

Durante un patrullaje de vigilancia en Macuspana, agentes detectaron a siete personas intercambiando bolsas en una zona pública, quienes huyeron ante la proximidad de los uniformados. Durante la persecución, los individuos dispararon contra los elementos, pero finalmente fueron detenidos.

A los detenidos les aseguraron alrededor de 35 dosis de marihuana, cinco armas cortas y ocho teléfonos celulares.

Incautan diversas dosis de marihuana, armas cortas y ocho teléfonos celulares. ı Foto: Gabinete de Seguridad

En Jalpa, cae Luis Alberto “N” con un arma larga y droga

En el municipio de Jalpa, fue detenido Luis Alberto “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por delitos de narcomenudeo y portación de arma de fuego.

Al momento de su captura, le aseguraron 20 dosis de la droga conocida como “piedra”, 15 de marihuana, dinero en efectivo, una motocicleta y un arma larga.

Luis Alberto “N” fue detenido en Jalpa. ı Foto: Gabinete de Seguridad

Las autoridades informaron que los ocho detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica.

En ambas acciones participaron elementos de la SSPC, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR). También intervinieron autoridades locales, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, la Fiscalía del Estado y la Policía Municipal de Jalpa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr