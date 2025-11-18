José Ramiro López minimiza crisis de desaparecidos en Tabasco al afirmar que muchos ‘andaban de parranda’

José Ramiro López compareció ante el Congreso de Tabasco, donde expresó oración que causó controversia.

El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro “Pepín” López Obrador, desató una fuerte ola de críticas al asegurar que muchas personas reportadas como desaparecidas en la entidad “andan de parranda”.

La declaración ocurrió el lunes 17 de noviembre, durante su comparecencia ante el Congreso estatal en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno del mandatario Javier May Rodríguez.

El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, compareció ante el pleno del Congreso del estado como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno de Javier May Rodríguez, en un acto que confirma la disposición de la administración estatal para transparentar su labor y… pic.twitter.com/HCNhefYSOS — Poder Judicial del Estado de Tabasco (@PJETab_TSJ) November 17, 2025

López Obrador fue cuestionado sobre la variación en las cifras de personas desaparecidas en el estado. En respuesta, afirmó que los reportes pueden inflarse porque los familiares presentan denuncias, pero no notifican cuando la persona regresa a casa.

“A veces regresan a sus casas y no dan aviso a la fiscalía… ahora sí que, como dice la canción, no andaban perdidos, andaban de parranda”, expresó.

Las palabras del funcionario generaron indignación inmediata entre colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y legisladores de oposición, quienes señalaron que el comentario revictimiza a las familias y banaliza la desaparición forzada en un contexto nacional de más de 110 mil personas desaparecidas.

En su comparecencia, el secretario afirmó que en Tabasco existen cuatro mil 807 reportes históricos de desaparición, de los cuales dos mil 771 personas han sido localizadas.

También afirmó que este año se han encontrado 215 personas, aunque en otro momento señaló que actualmente hay “más de 2 mil” personas desaparecidas en la entidad.

Las cifras varían entre instituciones: la Comisión Nacional de Búsqueda reporta dos mil 049 personas desaparecidas en Tabasco al corte del 18 de noviembre de 2025, mientras que Red Lupa registró tres mil 952 personas desaparecidas en 2025, incluidas 421 personas menores de edad, en su mayoría niñas.

Las declaraciones se suman a la polémica que enfrenta López Obrador por su patrimonio, luego de cuestionamientos recientes sobre la compra de ocho ranchos y la adquisición de 694 cabezas de ganado —valuadas en 10.4 millones de pesos— durante el anterior sexenio presidencial.

El funcionario ha defendido su situación financiera al afirmar: “Mis declaraciones patrimoniales son públicas, no escondo absolutamente nada”, y asegura que las críticas forman parte de una “campaña mediática”.

