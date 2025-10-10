José Ramiro López Obrador compró 8 ranchos durante sexenio de AMLO, revela investigación

Una investigación periodística colocó otra vez en el ojo del huracán a José Ramiro López Obrador, actual secretario de Gobierno del estado de Tabasco y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La indagatoria reveló que “Pepín” López Obrador se hizo con 8 ranchos ganaderos por un monto total de 6.9 millones de dólares que fueron pagados en efectivo entre 2018-2024, es decir, durante el sexenio de AMLO.

De esta forma, José Ramiro López Obrador sumó un total de 13 ranchos ganaderos en su poder, según reveló la investigación del periodista Audelino Macario. Además, el comunicador afirmó que el hermano de AMLO se hizo de esas 8 propiedades con un solo sueldo, el de subsecretario de Gobierno del estado de Tabasco.

“Lo extraño es que en ese período, “Pepín” sólo tuvo un empleo formal: como Subsecretario de Gobierno con Adán Augusto López Hernández y sólo duró 22 meses en el cargo”, escribió en la red social X.

Las otras 5 propiedades las compró entre 2010 y 2016, años después de ser alcalde de Macuspana, el otro único cargo público que el hermano del expresidente ha ocupado en toda su carrera política.

Dicha afirmación se basó en la Declaración Patrimonial, pues a José Ramiro López Obrador no declaró tener ningún otro ingreso, ni empresa, más que su cargo actual, y en su declaración inicial del 30 de noviembre de 2024 admite que el año anterior, es decir, en 2023, no había tenido empleo alguno.

JVR