Choque de tráiler y autobús deja tres fallecidos

El choque entre un autobús de la línea ADO y un tráiler que cargaba cemento, en la autopista Barranca Larga-Ventanilla, en Oaxaca, dejó como saldo tres personas fallecidas y 10 lesionados la mañana de ayer lunes.

El hecho ocurrió en el paraje conocido como Los Cuatitos, después del primer túnel con dirección a Oaxaca, cuando ambos camiones se impactaron y cayeron al barranco. El camión carguero involucrado es un Freightliner de doble remolque perteneciente a Autotransportes Avendaño Morales SA de CV.

El Tip: EL PERCANCE se registró cerca de las 4:00 horas de ayer, cuando el tráiler presuntamente perdió el control al intentar esquivar una acumulación de rocas y tierra.

El accidente se produjo cuando el tráiler, que circulaba con carga pesada, aparentemente perdió el control, impactando de lleno contra el autobús que transportaba a unas 40 personas con destino a la costa oaxaqueña.

El Gobierno de Oaxaca informó que la Policía Vial Estatal, junto con personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y corporaciones federales, atendieron el percance ocurrido en el kilómetro 88 de la carretera federal 175 D.

Por este choque, la carretera quedó bloqueada en ambos sentidos, extendiendo el cierre hasta el kilómetro 71, justo después del primer túnel en el tramo Puerto Escondido-Oaxaca.

10 personas resultaron con lesiones tras el percance

De acuerdo con reportes locales, las personas heridas fueron trasladadas a hospitales de Puerto Escondido para recibir atención médica, mientras equipos de emergencia trabajaron en la zona.

El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, dijo, durante la conferencia de prensa semanal del gobernador Salomón Jara, que se trató de un choque por alcance entre ambas unidades, pero las causas del siniestro aún se investigan.

Además, se desconoce la identidad de dos de las víctimas.

“Estamos atendiendo a las familias, acompañando a los heridos y asegurando el área para evitar más riesgos. Una víctima ha sido identificada y sobre las otras dos seguimos en proceso”, señaló el funcionario.