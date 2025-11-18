Coordinador por Semar

Detienen a 54 presuntos delincuentes en Colima durante operativos federales y estatales

Detienen a 54 presuntos delincuentes en diversos municipios de Colima durante operativos de la Marina y autoridades estatales; aseguran armas, drogas y vehículos

Operativo conjunto de la Marina y la SSP de Colima que derivó en la detención de 54 personas.
Operativo conjunto de la Marina y la SSP de Colima que derivó en la detención de 54 personas. Foto: Semar / SSP Colima
Ángel Molina

Las autoridades detuvieron a 54 presuntos delincuentes en diversos municipios de Colima, como parte de los operativos de seguridad desplegados en la entidad.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que estos resultados se lograron a través de una operación conjunta entre autoridades federales y estatales, en la que participaron la Armada de México, la Sexta Región Naval, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima (SSP) y la Dirección de Seguridad Pública (DSP) de Manzanillo.

Personal de la Marina durante los operativos en los que fueron detenidos 54 presuntos infractores en Colima.
Personal de la Marina durante los operativos en los que fueron detenidos 54 presuntos infractores en Colima. ı Foto: Semar / SSP Colima

La dependencia señaló que estas acciones forman parte de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025”, implementada en colonias de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, con el objetivo de reducir la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana.

Elementos navales reforzaron la seguridad en Colima como parte de la Estrategia Pez Vela 2025.
Elementos navales reforzaron la seguridad en Colima como parte de la Estrategia Pez Vela 2025. ı Foto: Semar / SSP Colima

Mediante un comunicado se detalló que, durante los operativos, las autoridades aseguraron:

  • Dos armas cortas y dos armas artesanales.
  • 18 armas blancas, un cargador y 17 cartuchos.
  • 268 dosis con características similares a la metanfetamina, además de cinco envoltorios y dos bolsas con hierba seca con posibles propiedades de marihuana.
  • Cinco inmuebles, una estructura unipolar (antena), dos computadoras, nueve teléfonos celulares y dos radios de comunicación.
  • Una camioneta con reporte de robo y ocho motocicletas, entre otros objetos.

Todos los detenidos y los bienes asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de las carpetas de investigación.

Autoridades federales y estatales aseguraron armas, droga y vehículos en distintos municipios de Colima.
Autoridades federales y estatales aseguraron armas, droga y vehículos en distintos municipios de Colima. ı Foto: Semar / SSP Colima

La Marina destacó que estas acciones se realizan con disciplina, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, mediante reforzamiento de la coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar la paz y seguridad de las familias colimenses.

