Detienen a 54 presuntos delincuentes en Colima durante operativos federales y estatales

Operativo conjunto de la Marina y la SSP de Colima que derivó en la detención de 54 personas.

Las autoridades detuvieron a 54 presuntos delincuentes en diversos municipios de Colima, como parte de los operativos de seguridad desplegados en la entidad.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que estos resultados se lograron a través de una operación conjunta entre autoridades federales y estatales, en la que participaron la Armada de México, la Sexta Región Naval, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima (SSP) y la Dirección de Seguridad Pública (DSP) de Manzanillo.

Personal de la Marina durante los operativos en los que fueron detenidos 54 presuntos infractores en Colima. ı Foto: Semar / SSP Colima

La dependencia señaló que estas acciones forman parte de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025”, implementada en colonias de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, con el objetivo de reducir la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana.

Elementos navales reforzaron la seguridad en Colima como parte de la Estrategia Pez Vela 2025. ı Foto: Semar / SSP Colima

Mediante un comunicado se detalló que, durante los operativos, las autoridades aseguraron:

Dos armas cortas y dos armas artesanales .

18 armas blancas , un cargador y 17 cartuchos .

268 dosis con características similares a la metanfetamina , además de cinco envoltorios y dos bolsas con hierba seca con posibles propiedades de marihuana .

Cinco inmuebles , una estructura unipolar (antena) , dos computadoras , nueve teléfonos celulares y dos radios de comunicación .

Una camioneta con reporte de robo y ocho motocicletas, entre otros objetos.

Todos los detenidos y los bienes asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de las carpetas de investigación.

Autoridades federales y estatales aseguraron armas, droga y vehículos en distintos municipios de Colima. ı Foto: Semar / SSP Colima

La Marina destacó que estas acciones se realizan con disciplina, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, mediante reforzamiento de la coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar la paz y seguridad de las familias colimenses.

