‘No hay estado que invierta tanto en las mujeres como nuevo león’, afirma Samuel García.

Al llevar la entrega de tarjetas "Ayudamos" al municipio de Apodaca, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda destacó que Nuevo León es el Estado que más invierte en las mujeres.

Acompañado de Mariana Rodríguez Cantú y la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, el Mandatario estatal resaltó que esto inició con la creación de la Secretaría de las Mujeres, y ha avanzado con programas en salud, educación para sus hijos, esto gracias a que el Gabinete cuenta con mujeres como Mariana y Martha.

“No hay ni un Estado que invierta tanto en las mujeres como Nuevo León y eso es gracias a que tenemos un gabinete con mujeres. En 4 años los feminicidios han bajado 82 por ciento, hoy tenemos un centro de red violeta más de 30 espacios para que en la primera denuncia no te quedes sola, cuentas con el gobierno y te pone protección. Somos el único estado que tiene cobertura universal de salud que incluye cáncer de mama.

TE RECOMENDAMOS: Audiencia sin asistencia Alcalde de Tijuana no se presenta a audiencia por presunto lavado de dinero

“Somos el único Estado de toda la República que sí estamos ayudando realmente a las mujeres, dos mil mensuales; transporte gratis; salud gratis, lactarios; guarderías; estancias y escuelas de tiempo completo con desayuno, comida, uniforme, útiles, mochila. Eso es el nuevo Nuevo León donde ayudamos a las mujeres", apuntó García Sepúlveda.

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú destacó que este programa no es solo un apoyo sino más bien un reconocimiento para ponerle nombre y valor al trabajo que día a día realizan las mujeres para sacar adelante a sus familias.

“Habrá quien diga que esto es una dádiva, pero una dádiva es algo que se entrega sin merecerse, sin trabajo y sin sudor y ninguna mujer de aquí cabe en esa categoría. Esto no es un regalo, esto es justicia, es corresponsabilidad del Estado con las tareas que históricamente se dejaron sobre los hombros de las mujeres, es reconocer que una mujer jefa de familia ya trabaja dos o tres jornadas la de proveer, la de cuidar y la de sostener a todos cuando algo se viene abajo.

“Este programa es para todas ustedes para reconocer que el cuidado es trabajo, es amor, es desgaste y es aporte para el estado. Y durante décadas esto ha sido invisible, hoy dejamos claro que las cuidadoras existen que valen y que cuentan”, apuntó Rodríguez Cantú.

Martha Herrera agradeció al Gobernador y a Mariana Rodríguez por impulsar este programa y reconoció el trabajo de las mujeres quienes dijo todos los días cuidan a su familia, cuidan a sus hijos, a sus nietos, que trabajan incansablemente y también acuden a los Centros Comunitarios a seguirse preparando.

Durante el evento, las autoridades realizaron una entrega simbólica de tarjetas las beneficiarias del Programa "Ayudamos a las Mujeres“, con las que podrán obtener un apoyo mensual de dos mil pesos y transporte gratuito de 10 de la mañana a 1 de la tarde.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR