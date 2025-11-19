Aguascalientes reconoce el talento, la visión y el esfuerzo de las mujeres trabajadoras.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, el Gobierno del Estado de Aguascalientes reconoce el talento, la visión y el esfuerzo de miles de mujeres que todos los días aportan al desarrollo, la competitividad y el bienestar de las familias.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Aguascalientes se mantiene entre los estados con menor tasa de desempleo, además alrededor del 50% de sus mujeres participa activamente en la economía, cifra que se encuentra por encima de la media nacional.

Este avance ha sido posible gracias a la visión de la gobernadora Tere Jiménez, quien ha impulsado programas que fortalecen el emprendimiento y la autonomía económica de las mujeres. A través de Poder Mujer e Igualdad, Fomento al Autoempleo y CONFÍA, se otorgan créditos, capacitación, herramientas digitales y acompañamiento integral para que más mujeres puedan iniciar, consolidar o hacer crecer sus negocios.

Los Censos Económicos 2024 reflejan este dinamismo: en sectores como comercio, gastronomía, servicios profesionales, tecnologías y economía del cuidado, las mujeres lideran más del 40% de los emprendimientos registrados en el estado. Además, su participación es clave en áreas estratégicas como servicios, turismo y manufactura, pilares del crecimiento económico local.

En este Día Internacional de la Mujer Emprendedora, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de seguir impulsando oportunidades que permitan a más mujeres desarrollarse plenamente y fortalecer la economía de Aguascalientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR