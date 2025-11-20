Huixquilucan aprueba otorgar aguinaldo libre de ISR a servidores públicos.

Durante la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Huixquilucan aprobó, por unanimidad de votos, la aplicación del subsidio del cien por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre el aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2025, para los servidores públicos de confianza y generales.

Al encabezar esta Sesión Ordinaria de Cabildo, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, señaló que este tipo de acciones en beneficio de los trabajadores, es posible gracias al manejo responsable de las finanzas públicas que ha mantenido su administración en los últimos años, lo que permite que cuenten con el pago de sus prestaciones en tiempo y forma, a fin de apoyar su economía familiar.

“Agradezco a todos los integrantes del Cabildo por aprobar este subsidio en reconocimiento a los trabajadores de confianza y generales que integran el servicio público municipal, quienes laboran cada día para atender las necesidades de las y los huixquiluquenses. Seguiremos trabajando con responsabilidad y mantendremos el manejo adecuado de los recursos, para que Huixquilucan siga avanzando en su desarrollo y ofreciendo servicios públicos de calidad”, afirmó.

Luego de los integrantes del Cabildo votaron por unanimidad a favor de esta propuesta, Romina Contreras destacó que, por cuarto año consecutivo, desde que está al frente del Gobierno de Huixquilucan, se ha aprobado esta determinación en reconocimiento al desempeño del personal que labora 24/7 a favor de la ciudadanía, para continuar siendo el municipio mejor calificado a nivel estatal y entre los primeros del país.

En este sentido, la alcaldesa de Huixquilucan refrendó su compromiso de seguir con el manejo responsable de los recursos para retribuir la labor de los servidores públicos y, sobre todo, continuar con la implementación de acciones y programas en beneficio de la ciudadanía.

La aplicación del subsidio del cien por ciento del ISR sobre el aguinaldo beneficiará a dos mil 257 trabajadores, quienes recibirán esta prestación antes del 20 de diciembre, como lo marca la Ley Federal del Trabajo.

