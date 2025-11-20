Matan a niño de 10 años en ola de ataques en BCS

Michael Rijavec, quien fue hallado muerto en Baja California Sur, en imagen de archivo.

DOS ATAQUES ARMADOS simultáneos en la colonia Miramar, en el municipio de Loreto, Baja California Sur, dejaron seis personas muertas, entre ellas un niño de 10 años.

El procurador general de Justicia del estado, Antonio López Rodríguez, reportó que los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas de ayer, cuando sujetos armados irrumpieron en dos domicilios distantes entre sí.

En uno de los inmuebles fueron localizados sin vida dos hombres, una mujer y el menor. Allí mismo, una persona más fue lesionada y trasladada a un hospital.

TE RECOMENDAMOS: Responde FRIZ por tierra y aire Rebrota el crimen en Zacatecas

El TIP: EL INFLUENCER hallado muerto dirigía el canal de YouTube SD Fish and Sips, en el que publicaba videos en los cuales mostraba sus travesías de pesca en kayak por BCS.

Mientras tanto, en otro inmueble los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado localizaron a un hombre y a una mujer también asesinados.

De acuerdo con el funcionario, los ataques estarían relacionados con la venta de drogas, aunque “no podemos atribuir a todas las personas que fallecieron; hay inocentes allí”, mencionó, en entrevista con medios locales.

De igual forma, anunció que se desplegó un operativo en diversas zonas del municipio para dar con los responsables; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no había reporte de personas detenidas.

INFLUENCER MUERTO. En otro hecho, el reconocido pescador deportivo y creador de contenido estadounidense Michael Rijavec fue hallado sin vida frente a las costas de Baja California Sur, tras ser reportado desaparecido la semana pasada.

La Procuraduría de Baja California Sur confirmó que el cuerpo que fue localizado el 16 de noviembre en el campo pesquero San Cristóbal de Bahía Tortugas, en el municipio de Mulegé, corresponde a Rijavec, de 41 años.

El creador de contenido, que era originario de San Francisco, California, fue reportado desaparecido el 13 de noviembre, luego de salir a pasear en kayak, señaló la fiscalía estatal en un comunicado. De acuerdo con el estudio forense, Rijavec murió por “asfixia por sumersión”.