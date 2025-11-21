Delfina Gómez envía propuesta fiscal que contempla 20 mil mdp para obras estratégicas.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, envió a la Legislatura mexiquense su propuesta de Paquete Fiscal 2026, en la que destaca una inversión histórica para infraestructura. El documento contempla destinar cerca de 20 mil millones de pesos a obras estratégicas en la entidad, la cifra más alta registrada en los últimos años.

La iniciativa también proyecta ingresos por 410 mil 342 millones de pesos, un incremento del 5.6% respecto al año anterior, y mantiene la política de no contratar deuda pública.

El proyecto considera que el 54% del gasto se destine al bienestar social, mientras que otra parte relevante impulsa obras estratégicas en distintas regiones, incluida la Zona Oriente, donde se contemplan intervenciones en infraestructura social, movilidad, salud, vivienda y educación, conforme al Plan Integral Oriente, encabezado por el gobierno federal.

Además, la propuesta incorpora medidas para fortalecer a los municipios mediante herramientas digitales y administrativas, así como bonificaciones y estímulos de hasta 100% en predial y adquisición de inmuebles para empresas que inicien operaciones en la entidad y generen nuevos empleos, con el fin de incentivar la reactivación económica y el desarrollo territorial.

La Legislatura analizará el documento en los próximos días como parte del paquete fiscal 2026.

