Piden a Enrique Alfaro saludo a ‘El Mencho’ y responde: ¡No chin…! | VIDEO

Piden a Alfaro un peculiar saludo y responde con una singular reacción.

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, dejó la política para cumplir su sueño de incorporarse al mundo del fútbol. Sin embargo, el exmandatario estatal no se libró de una burla que involucra temas políticos del país, ante lo cual dio una singular respuesta.

En redes sociales circuló un video en donde el exgobernador de Jalisco, en un evento de fútbol cuya fecha se desconoce, es abordado por un fanático de este deporte para pedirle “un saludo”.

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco. ı Foto: Especial.

El aficionado grita el nombre del exgobernador varias veces hasta que capta su atención, momento en el cual le pide que le mande un saludo a un familiar. Ante esto, Enrique Alfaro responde: “¿Qué? ¿Cómo se llama?”.

Ante esa pregunta, el aficionado grita: “Nemesio Oseguera”, el nombre del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también apodado “El Mencho”. Enrique Alfaro, con una expresión entre risa y enfado, grita: “¡No, no chingues!” y se retira de la escena, haciendo un ademán de desdén.

"¡Ahh, no chingues!" , responde Enrique Alfaro, el nuevo asistente del @realvalladolid, a la petición de un saludo para Nemesio Oseguera, El Mencho. pic.twitter.com/0qmPgkgBj6 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) November 21, 2025

Se desconoce cuándo fue grabado este video, el cual, según internautas, es viejo y no corresponde a los días recientes, si bien causa confusión que el exgobernador lleva un jersey de fútbol, lo cual empata con su reciente incorporación al equipo español Real Valladolid.

El momento causó risas entre los internautas, pues la difusión del video ocurrió en medio de protestas en el país para exigir más acciones en el combate al crimen organizado, especialmente después del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cuyo crimen se ha vinculado con el mismo CJNG.

Enrique Alfaro debuta como auxiliar técnico de equipo de fútbol de España

Al terminar su mandato como gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro se fue de México para vivir en España. Ahora, un año después, dio a conocer el motivo de su residencia en ese país: incorporarse al mundo del fútbol.

Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomé la decisión de darle un giro a mi vida. Había logrado cumplir todos los objetivos que me propuse en el plano profesional y era momento de plantearme nuevos desafíos. Viví una historia maravillosa que me llena de… pic.twitter.com/PnPRiB9sND — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) November 21, 2025

A través de un largo mensaje en redes sociales, Enrique Alfaro informó que seguirá su formación como entrenador de fútbol mediante el cargo de Auxiliar Técnico del club Real Valladolid.

“Poder iniciar mi carrera en un club profesional en el país con mejor futbol del mundo es un sueño hecho realidad. Hacerlo además en club histórico del futbol español, en una ciudad espectacular, representa también un enorme compromiso”, escribió Alfaro en sus redes sociales.

Asimismo, el exgobernador detalló que, durante este tiempo, sostuvo una larga formación en España para avanzar en su carrera como entrenador.

