Detienen a 6 de los escoltas que acompañaban a Carlos Manzo durante su asesinato

Seis integrantes de la escolta del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre, fueron detenidos este viernes durante un operativo desplegado en el Centro de Uruapan, de acuerdo con informes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y medios nacionales.

Las aprehensiones se realizaron al interior de la Casa de la Cultura de Uruapan, donde los agentes cumplimentaron órdenes judiciales presuntamente vinculadas al homicidio del edil.

El operativo de este viernes contó con la participación coordinada de la Fiscalía estatal, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina.

Desde temprana hora, personal de seguridad colocó un cerco en torno a la zona del Centro de Uruapan para ejecutar las órdenes de aprehensión.

Al menos cuatro de los detenidos fueron vistos saliendo esposados del recinto cultural, según dichas fuentes.

Semanas atrás, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había confirmado que los ocho policías municipales asignados a la protección del alcalde eran investigados por posibles irregularidades.

Según las indagatorias iniciales, seis de estos agentes se habrían visto involucrados en la respuesta armada contra Víctor Manuel Ubaldo, señalado como el autor del asesinato de Manzo.

De esta forma, los elementos asegurados fueron trasladados a Morelia, donde serán presentados ante un juez de control para determinar su situación jurídica.

La FGE no ha precisado los delitos específicos que se imputarán a cada uno, pero indicó que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del abatimiento del presunto homicida y la actuación de los policías municipales.

